AKTUELNO

Košarka

OBRADOVIĆ PRED MEGU: Želimo još jednu pobedu u ovom dobrom ritmu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izjavio jeda njegova ekipa nema mnogo vremena za opravak i dodao da "crveno-beli" žele da nastave sa pobedama.

"Pred nama je utakmica koja će se odigrati u za nas neobičajenom terminu, u podne, uz nikada manje vremena za oporavak i osveženje nakon utakmice Evrolige. Očekuje nas mlada, ambiciozna ekipa koja ima svoje želje i svoj kvalitet. Mi sa druge strane, kao što uvek apostrofiram želimo da gledamo sebe i našu igru. Želimo još jednu pobedu u ovom dobrom ritmu u kome se nalazimo uz svo uvažavanje ekipe Mege", rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović naveo je da je Mega mlada ekipa koja može da iznenadi.

"Imamo obavezu da nastavimo sa pobedama jer smo u zaista u dobrom ritmu. Vremena nije bilo puno, odradili smo trening u subotu u vreme utakmice, i bićemo spremni za ovaj meč", izjavio je Miljenović.

Zvezda se nalazi na drugom mestu na tabeli grupe B sa 11 pobeda i tri poraza, dok je Mega na šestoj poziciji sa učinkom 5-9.

Autor: Jovana Nerić

#ABA Liga

#KK Crvena zvezda

#Košarka

#Mega

#Saša Obradović

POVEZANE VESTI

Košarka

Obradović nakon poraza: Ovakve utakmice odlučuju sitnice, moramo bolje da igramo u završnici

Košarka

SAŠA OBRADOVIĆ PRED UTAKMICU ABA LIGE: Moramo da zadržimo visok fokus, Ilirija je neugodan protivnik

Košarka

ZVEZDA DOČEKUJE BEČ, OGLASIO SE OBRADOVIĆ: Moramo da nastavimo u dobrom ritmu!

Košarka

Obradović uoči Pariza: Jedan posed može da reši meč, moraćemo da budemo agresivni

Košarka

Obradović nakon poraza: Napravili smo mnogo grešaka koje su nas koštale pobede

Košarka

OBRADOVIĆ PRED VEČITI DERBI: Najbitnije je da odigramo koncentrisano