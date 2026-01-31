AKTUELNO

Košarka

ŠOK SA MALOG KALEMEGDANA: Devonte Grejem nije više košarkaš Zvezde! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug ||

Devonte Grejem i Crvena zvezda okončali su saradnju.

Stigao je letos kao ogromno pojačanje iz NBA lige Devonte Grejem u ekipu Crvene zvezde. Očekivala su se od njega mnoga dela, ali, crveno-bela publika je od njega videla samo delić i sada će mu gledati leđa na putu iz Beograda.

Devonte Grejem je stigao sa izuzetnim renomeom u Zvezdu, jasno je bilo svima o kakvom košarkašku se radi i šta se od njega može očekivati, ali... Prvo ga je usporila jedna povreda, onda i druga, pa se vraćanje u tim izuzetno oteglo.

Čekao ga je Saša Obradović, dao mu je šansu na kašičicu, a onda ga potpuno sklonio i izbacio iz tima.

Grejem u poslednjim utakmicama nije bio ni deo tima, što je ukazivalo na samo jedno - rastanak.

Sada se to i dogodilo, pošto je i sam klub javio da je kraj. Devonte Grejem zvanično više nije košarkaš crveno-belih, dok je ispao i "šmeker", pošto nije tražio nadoknadu ugovora.

Autor: Jovana Nerić

#Devonte Grejem

#KK Crvena zvezda

#nba liga

POVEZANE VESTI

Košarka

ODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE? Letošnje pojačanje kluba sa Malog Kalemegdana ide u Ameriku?

Košarka

ZVEZDA SE OGLASILA UOČI STARTA NOVE SEZONE: Klub sa Malog Kalemegdana se pohvalio brojem prodatih sezonskih karata - prštaće u Areni!

Ostali sportovi

RUKOVODSTVO ZVEZDE SA PRIJATELJIMA! Proslava nakon što su crveno-beli savladali Malme i obezbedili EVROPSKO PROLEĆE (FOTO)

Košarka

CRVENA ZVEZDA U PROBLEMU! Tim sa Malog Kalemegdana OSLABLJEN sve do kraja Kupa Radivoja Koraća?

Košarka

OBAVEŠTENJE SA MALOG KALEMEGDANA: Karte za utakmicu protiv Partizana u prodaji od petka uz sezonsku kartu

Košarka

CRVENA ZVEZDA SE OGLASILA HITNIM SAOPŠTENJEM! Tema su Batler, Grejem i Nvora: Poznato u kom su stanju i kada će na teren!