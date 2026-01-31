ŠOK SA MALOG KALEMEGDANA: Devonte Grejem nije više košarkaš Zvezde! (FOTO)

Devonte Grejem i Crvena zvezda okončali su saradnju.

Stigao je letos kao ogromno pojačanje iz NBA lige Devonte Grejem u ekipu Crvene zvezde. Očekivala su se od njega mnoga dela, ali, crveno-bela publika je od njega videla samo delić i sada će mu gledati leđa na putu iz Beograda.

Devonte Grejem je stigao sa izuzetnim renomeom u Zvezdu, jasno je bilo svima o kakvom košarkašku se radi i šta se od njega može očekivati, ali... Prvo ga je usporila jedna povreda, onda i druga, pa se vraćanje u tim izuzetno oteglo.

Čekao ga je Saša Obradović, dao mu je šansu na kašičicu, a onda ga potpuno sklonio i izbacio iz tima.

Grejem u poslednjim utakmicama nije bio ni deo tima, što je ukazivalo na samo jedno - rastanak.

Sada se to i dogodilo, pošto je i sam klub javio da je kraj. Devonte Grejem zvanično više nije košarkaš crveno-belih, dok je ispao i "šmeker", pošto nije tražio nadoknadu ugovora.

Амерички бек Девонте Грејем и КК Црвена звезда Меридианбет споразумно су у суботу окончали сарадњу.#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/0td109LEA0 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 31. јануар 2026.

Autor: Jovana Nerić