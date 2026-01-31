Superliga Srbije: Remi fudbalera Partizana i Radničkog iz Niša

Fudbaleri Partizana i Radničkog iz Niša odigrali su danas u Beogradu nerešeno 0:0 u meču 21. kola Superlige Srbije.

Partizan je imao prvu šansu na meču u 15. minutu, kada je novi fudbaler "crno-belih" Sebastijan Polter šutirao pored gola.

Domaća ekipa je dva minuta kasnije imala novu priliku, ali je Milan Vukotić šutirao visoko preko gola.

Fudbaler Radničkog Frank Kanute isključen je u 37. minutu posle prekršaja nad Vanjom Dragojevićem.

Glavni sudija Milan Mitić dao je prvo Kanuteu žuti karton, a nakon VAR provere promenio je odluku i pokazao crveni karton.

"Crno-beli" su pred kraj prvog poluvremena mogli da povedu, ali je šut Ognjena Ugrešića završio pored gola.

Fudbaler Radničkog Gregori Aribi mogao je da dovede svoj tim u prednost, ali je u 76. minutu posle kontranapada pogodio prečku.

Domaći tim je u završnici utakmice propustio nekoliko prilika da dođe do pogotka, a golman Radničkog Strahinja Manojlović je odbranama sačuvao svoju mrežu.

''Crno-beli" su u 90+5. minutu tražili penal posle kontakta između fudbalera Partizana Stefana Milića i Ibrahima Mustafe iz Radničkog.

Partizan je vodeći na tabeli Superlige Srbije sa 47 bodova, Crvena zvezda je drugoplasirana sa 45 i sutra će gostovati Čukaričkom. Radnički je na 14. poziciji sa 20 bodova.

U sledećem kolu, Partizan će gostovati Radniku, a Radnički će u Nišu dočekati Radnički iz Kragujevca.

Autor: Marija Radić