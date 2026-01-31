BUNDESLIGA: Hofenhajm i Bajer Leverkuzen odneli pobede, Lajpcig izgubio od Majnca

Fudbaleri Hofenhajma pobedili su na svom terenu u Zinshajmu Union Berlin 3:1, u utakmici 20. kola Bundeslige i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf u nemačkom prvenstvu.

Prednost Hofenhajmu doneo je Andrej Kramarić golom iz penala u 42. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom tri minuta kasnije.

Vođstvo Hofenhajma dodatno je povećao defanzivac Union Berlina Diogo Lejte autogolom u 47. minutu, dok je konačan rezultat postavio vezista gostujućeg tima Rani Kedira pogotkom u 68. minutu.

Srpski napadač Andrej Ilić odigrao je celu utakmicu za Union Berlin.

Hofenhajm je treći na tabeli sa 42 boda, dok je Union Berlin, nakon svoje pete uzastopne utakmice bez pobede u Bundesligi, deveti sa 24 boda.

Hofenhajm će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bajern Minhena, dok će Union Berlin dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

Majnc je na gostujućem terenu pobedio Lajpcig 2:1.

Prednost Lajpcigu doneo je Konrad Harder golom u 40. minutu, a izjednačenje Majncu Nadijem Amiri pogotkom iz penala u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Pobedonosan gol za Majnc postigao je bivši igrač Crvene zvezde Silas u 49. minutu.

Srpski fudbaleri u ekipi Lajpciga Kosta Nedeljković i Andrija Maksimović nisu ulazili u igru.

Majnc zauzima 15. mesto na tabeli sa 18 bodova, dok je Lajpcig četvrti sa 36 bodova.

Majnc će u narednom kolu dočekati Augsburg, dok će Lajpcig igrati na gostujućem terenu protiv Kelna.

Bajer Leverkuzen je na gostujućem terenu u Frankfurtu pobedio Ajntraht 3:1.

Prednost Bajeru doneo je Artur golom u 26. minutu, a vođstvo je uvećao Malik Tilman pogotkom u 33. minutu.

Gol za Ajntraht postigao je Robin Koh u 50. minutu, dok je konačan rezultat postavio vezista Bajera Aleš Garsija pogotkom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Ajntraht je od 71. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Eljes Shiri.

Bajer je šesti na tabeli sa 35 bodova, dok je Ajntraht, nakon svoje šeste vezane utakmice bez pobede u Bundesligi, osmi sa 27 bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Bajer protiv Borusije Menhengladbah, a Ajntraht protiv Union Berlina.

Ausgburg je na svom terenu pobedio Sankt Pauli 2:1, dok je Verder Bremen kao domaćin odigrao nerešeno protiv Borusije Menhengladbah 1:1.

Srpski napadač u ekipi Verder Bremena Jovan Milošević ušao je u igru u 64. minutu tog duela.

