VELIKA TUGA U SVETU SPORTA! Preminuo Nemanja Ulićević: Proglašen dan žalosti u Zeti (FOTO)

Izvor: Pink,.rs/Blic, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Tužna vest stiže nam iz Golubovaca, pošto je Fudbalski klub Zeta potvrdio da je preminuo 17-godišnji Nemanja Ulićević.

Tužnu vest potvrdio je njegov matični klub na društvenim mrežama.

Sa velikom tugom obaveštavamo da je naš igrač Nemanja Ulićević preminuo u 17. godini života.

Povodom prerane smrti mladog crnogorskog fudbalera, oglasilo se i tamošnje Ministarstvo sporta i mladih.

Sa dubokim žaljenjem primili smo vest o preranom odlasku mladog fudbalera FK Zeta, Nemanje Ulićevića, koji je preminuo u 18. godini.

Nemanja je bio član kadetske ekipe Zete, mladi sportista pred kojim su tek bili sportski i životni snovi. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodicu, prijatelje, saigrače i celu sportsku zajednicu.

Ministarstvo sporta i mladih upućuje iskreno saučešće porodici Ulićević, Fudbalskom klubu Zeta, kao i svima koji su poznavali i voleli Nemanju.

Autor: Jovana Nerić

