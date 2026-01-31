Stravičan sudar glavama na meču Levante - Atletiko Madrid: Sorlot završio u bolnici (VIDEO)

Utakmica između Levantea i Atletiko Madrida neće se pamtiti ni po čemu dobrom. Meč je završen rezultatom 0:0, a Aleksander Serlot završio je u bolnici.

"Jorgandžije" su ponovo doživele kiks u borbi za vrh tabele, a Sorlot je završio u bolnici nakon teškog sudara glavama sa igračem Levantea, Manuom Sančezom.

Igrao se 24. minut utakmice i usledio je korner domaće ekipe. Potrčao je napadač Atletika ka njoj, stigao prvi, ali se u tom trenutku sudario sa defanzivcem Levantea. Ostala su obojica na zemlji, ali je Norvežanin izvukao deblji kraj.

Serlot je doživeo potres mozga i odmah je prevezen u bolnicu, dok je Sančez raskrvavljene glave nastavio duel. Napadača Atletika je na terenu zamenio argentinski fudbaler Hulijan Alvarez.

Jako je loše igrao Atletiko, posebno u drugom poluvremenu. Levnate je čak imao i prilike da donese pobedu, ali je Oblak dobro branio.

Autor: Marija Radić