PODVIG NA ISTORIJSKOJ PLANINI: Više od 200 heroja prkosilo snegu i minusu na Ceru – pogledajte kako je izgledala surova trka kroz slavnu prošlost! (FOTO)

Planina Cer danas je bila poprište neverovatnog sportskog izazova! Više od 200 takmičara iz cele Srbije okupilo se na zimskoj trci "Cer trail", spremnih da se uhvate u koštac sa surovim zimskim uslovima, snegom i niskim temperaturama na mestu gde se pisala srpska istorija.

"Sneško" i "Pahuljica" testirali granice izdržljivosti

Učesnici su birali između dve sertifikovane i bezbedne, ali nimalo lake staze:

"Pahuljica" (8 km) – za one koji su želeli brzu i dinamičnu trku.

"Sneško" (17 km) – pravi test snage i kondicije za najiskusnije trkače.

Organizator Dušan Radojčin istakao je da je priroda ove godine bila nemilosrdna, ali da su učesnici pokazali čeličnu volju. "U pravom zimskom ambijentu, trkači su pokazali neverovatnu izdržljivost", poručio je on.

Trka pored svetinja i spomenika

Ono što ovu trku čini jedinstvenom jeste njena trasa. Takmičari su prolazili pored poznatih istorijskih lokaliteta i manastira, spajajući sportski duh sa kulturnim nasleđem Cera.

Aleksandar iz Beograda, koji je prvi put na ovoj planini, nije krio oduševljenje: "Upoznat sam sa istorijom Cera, a sada sam došao da je i lično upoznam kroz ovaj sportski izazov." Slične utiske deli i Šapčanin Vladimir, koji kaže da Cer u zimskom izdanju pruža lepotu kakva se retko viđa.

Zimska trka na Ceru još jednom je dokazala da je ova planina savršen spoj prirode, sporta i tradicije, ostavljajući sve prisutne bez daha – kako zbog napora, tako i zbog prelepih prizora.

Autor: Dalibor Stankov