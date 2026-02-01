ŠTETA, NOLE OVO NIJE ZASLUŽIO: Đokoviću izmakla titula u Melburnu, Alkaraz iskoristio svoje šanse u dramatičnom finalu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da podigne svoj 11. pehar na Australijan openu.

U meču koji je trajao više od tri sata, Novak je posle velike borbe i uspona i padova u igri poražen od Španca Karlosa Alkaraza rezultatom 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Od sjajnog početka do bolnog poraza

Novak je krenuo furiozno, uzeo prvi set i delovalo je da drži sve u svojim rukama. Ipak, mlađi rival je uspeo da se vrati, dok je Đoković u ključnim trenucima trećeg i četvrtog seta ostao bez one prepoznatljive završnice koja ga je krasila godinama u Melburnu.

Statistika meča: Iako je Novak imao svoje šanse, Alkaraz je slavio u njihovom desetom međusobnom duelu, čime je prvi put u karijeri podigao pehar u Australiji.

Rekord čeka: Đoković (38) ostaje na nedostižna 24 grend slema, ali će potragu za istorijskim 25. trofejem morati da nastavi na nekom drugom turniru.

Navijači širom sveta ostali su u šoku, jer je Melburn godinama bio Novaka "dnevna soba", ali je danas sreća, uz malo više svežine, prevagnula na stranu Španca.

