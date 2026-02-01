STANKOVIĆ PRED ČUKARIČKI: Nije bitno protiv koga igraš, već za koga! Navijači će nam biti vetar u leđa na Brdu

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 15 časova gostuju ekipi Čukaričkog u okviru 21. kola Superlige Srbije. Šef stručnog štaba crveno-belih, Dejan Stanković, izneo je očekivanja pred ovaj duel, ali se osvrnuo i na evropske izazove koji su iza i ispred tima.

Analiza Selte i ponos na ekipu

Stanković se prvo dotakao nedavnog meča protiv španske Selte (1:1), ističući da su detalji odlučili da rezultat ne bude povoljniji.

Žal za bodovima: „Da je jedan od dva poništena gola priznat, ko zna gde bi utakmica otišla. Žao mi je što nismo uzeli bodove zbog tabele i žreba, ali sam ponosan kako smo parirali ekipi koja se bori za vrh Primere“, rekao je Stanković.

Zdravstveni bilten: Mirko Ivanić na terapijama

Kada je reč o stanju u ekipi, prisutan je umor, ali veći problem predstavlja povreda jednog od ključnih igrača.

Oporavak Ivanića: „Mirko kreće sa terapijama. Menjamo plan njegovog rada kako se povrede lista ne bi vraćale. Nadamo se brzom povratku“, objasnio je trener Zvezde.

Povratak na Banovo brdo: "Nije bitno protiv koga, već za koga igraš"

Stanković ističe da Čukarički izuzetno poštuje, ali da je fokus isključivo na njegovom timu.

„Moj slogan je jasan: nije bitno protiv koga igraš, bitno je za koga igraš. Čukarički je ozbiljan klub, spoj mladosti i iskustva, ali mi gledamo nas. Želimo da krenemo najjače što možemo.“

O Lilu i evropskom putu

Iako je fokus na domaćem prvenstvu, u podsvesti je već naredni evropski rival – francuski Lil.

Fizička snaga: „Lil je fizički sigurno jači od Selte. Imaju odličan tim i u vrhu su svoje lige. Ipak, o njima ćemo detaljnije kad prođe meč na Banovom brdu“, jasan je strateg crveno-belih.

Podrška navijača i uspeh košarkaša

Stanković se nada punim tribinama uprkos hladnom vremenu, a prokomentarisao je i fantastičnu seriju košarkaškog kluba Crvena zvezda.

Vetar u leđa: „Nadam se da će stadion biti pun naših navijača. Oni su naš blok i vetar u leđa.“

Čestitke košarkašima: „Četiri trijumfa zaredom, od toga tri u gostima – to je fenomenalno! Prva četvrtina protiv Partizana u Areni bila je moćna, svaka čast momcima“, zaključio je Stanković.

Autor: Dalibor Stankov