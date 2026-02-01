Zvanično: Nikola Jokić proglašen za najboljeg košarkaša

Nikola Jokić je u izboru Košarkaškog saveza Srbije proglašen za najboljeg košarkaša za 2025, dok je Jovana Nogić ponela priznanje u ženskoj konkurenciji.

Odluka je doneta nakon još jedne izuzetno uspešne sezone centra Denvera, koju su obeležili vrhunski klupski rezultati i zapaženi nastupi u dresu reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu.

Nikola Jokić je ovim priznanjem dodatno potvrdio status prvog nosioca srpske košarke u savremenoj eri.

Ovo je ukupno peti put da je Nikola Jokić izabran za najboljeg košarkaša Srbije, kao i drugi uzastopni, čime se još jednom izdvojio u istoriji domaće košarke.

U prethodnim godinama priznanje je uglavnom menjalo vlasnike između njega i Bogdana Bogdanovića, dok nagrada za 2020. godinu nije bila dodeljena.

U ženskoj konkurenciji, priznanje je ponovo pripalo Jovani Nogić, koja je time odbranila titulu osvojenu prethodne godine.

Izbor najboljih realizovan je u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije, a rezultati su saopšteni po završetku kalendarske godine.

