Stanković posle Čukaričkog posebno pohvalio tri igrača, pa poručio: Borba tek sledi, ne možemo da biramo...

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Čukaričkog na Banovom brdu rezultatom 3:1, u okviru 21. kola Superlige Srbije.

Crveno-beli tako su iskoristili kiks Partizana, i ponovo se našli na prvom mestu na tabeli, sa bodom više od večitog rivala.

Bio je zadovoljan nakon meča trener crveno-belih, Dejan Stanković, koji je na konferenciji za medije pre svega iskoristio priliku da se zahvali Čukaričkom.

- Hvala Čukaričkom na gostoprimstvu. Utakmica je bila prava sportska, intenzivna, dosta duela, dosta trke. Zadovljni smo. Vratili smo se a prvo mesto, to nam je bio cilj. Čestitam Čukaričkom na radu. Nisam bio ovde četiri godine, i dalje nastavljaju sa istim radom. Imaju spoj mladosti i iskustva. Želim da izbegnu poovrede - počeo je Stanković.

Imao je reči hvale za Ovusua, Enema i Avdića.

- Ne možemo da biramo utakmice, sada ćemo ovu da igramo, a ova nam se ne igra. Svaku utakmicu ne gledamo protiv koga igramo, već za koga igramo. Igrali smo je kao finale, tako će da bude svaka sledeća. Ovusu i Enem su dosta trpeli, jer sam na pripremama najviše radio sa igračima koji su bili licencirani za Evropu. Ovusu je bio fenomenalan, on će da bude sve bolji. Enem je jak i stabilan, prava holandska škola. Sa njime ćemo da dobijemo još jednu opciju. Adem Avdić je lepo igrao protiv Selte, i sada je bio dobar. Voli da se zabavlja, volim kada uživa, ali mora da zna kada je vreme da se zabavlja. Hvala navijačima što nas bodre.

Otkrio je potom i šta zahteva od igrača.

- Treba momcima dati samopouzdanje i mirnoću. Nikada se neću naljutiti na pogrešan pas i šut. Naljutiću se na odnos. Ne može za to da se nema dan. Želim da im ulivam što više samopouzdanja i mirnoće. Bilo je neiznuđenih grešaka. Ovo je naša treća utakmica, verujem da će to da ide sve brže, bolje i preciznije. Bilo je dosta dobrih stvari.

Istakao je za kraj da borba tek predstoji.

- Tek sada počinje borba. Svaka utakmica mora da se igra maksimalno. Ima prostora da se stvari isprave. Vladan Milojević je obezbedio evropsko proleće. Krećemo od nule - rekao je Stanković posle meča na Banovom brdu.

Autor: A.A.