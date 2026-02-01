Karlos Alkaraz otkrio da li ima devojku: Lepotice mu ne daju mira ali uzalud se nadaju....

Njegova popularnost postala je planetarna, a svi se pitaju da li mu je osim tenisa srce osvojila i neka devojka.

Mladi teniser Karlos Alkaraz ima 22 godine i već postavlja ozbiljne rezultate u svetu tenisa, što je potvrdio osvajanjem Australijen opena kada je u finalu pobedio Novaka Đokovića. Njegova popularnost postala je planetarna, a svi se pitaju da li mu je osim tenisa srce osvojila i neka devojka.

Sa čak sedam osvojenih Grand Slam titula, Alkaraz je potpuno fokusiran na tenis. Ipak, van terena jedno pitanje uporno privlači pažnju javnosti da lije sportista u vezi?

Kratak odgovor – nije

Prema njegovim sopstvenim rečima, odgovor je jasan: ne. Uprkos upornim glasinama koje ga povezuju sa poznatim imenima iz sveta mode i muzike, Alkaraz je više puta naglasio da je slobodan.

U intervjuima tokom 2024. i 2025. godine, otvoreno je govorio o tome koliko je teško uskladiti vrhunski profesionalni tenis sa emotivnom vezom. Neprestana putovanja, svakodnevni treninzi i pritisak borbe za najveće trofeje jasno su oblikovali njegove prioritete.

Kako ističe, u ovoj fazi karijere izgradnja teniske legende važnija mu je od stabilne veze. Tenis je, kako kaže, na prvom mestu, a za distrakcije nema prostora.

Jedno od novijih imena koje se dovodilo u vezu sa Karlosom je Pegi Gou, svetski poznata DJ-ica iz Južne Koreje. Spekulacije su se rasplamsale kada se pojavila u njegovoj loži tokom Australijen Opena 2026, a kasnije su viđeni i na večeri u Seulu.



„Ona je prijateljica. Stvarno je super“, rekao je, naglasivši da je njen dolazak bio vezan za poslovne obaveze i prijateljski odnos.

Upornije glasine ticale su se američke manekenke Bruks Nader. Njih dvoje su povezivani tokom i nakon US Opena 2025, gde je Nader prisustvovala više mečeva španskog tenisera.



Dodatno ulje na vatru dolila je njena sestra, koja je javno sugerisala da su „glasine tačne“ i Alkaraza nazvala „čovekom trenutka“. Ipak, ni Alkaraz ni Nader nikada nisu potvrdili da su u vezi.

Uprkos svim nagađanjima, Alkaraz ostaje dosledan. Na Australian Openu 2026 ponovo je upitan o ljubavnom statusu, na šta je uz osmeh odgovorio:

„Ne, slobodan sam. Slobodan sam. Slobodan sam.“

Autor: D.Bošković