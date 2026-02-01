HLADAN TUŠ ZA PEŠIĆA I BAJERN: Ulm šokirao favorita u Minhenu!

I pored neuspeha, tim Svetislava Pešića je zadržao odličan skor 16-2, dok je Ulm ovom pobedom stigao do učinka 10-8.
Ekipa iz Minhena je na ovom susretu bila značajno oslabljena. Igrala je bez kapitena Vladimira Lučića, Kamara Boldvina i Elajasa Heris.
U pobedničkom sastavu najefikasniji je bio Kristofer Ledlum sa 14 poena, uz 13 Kristijana Sengfeldera, dok je kod Bajerna najviše ubacio Justinian Džesup imao14 poena.
U narednom kolu Bajern će gostovati Hajdelbergu, dok Ulm na svom parketu dočekuje ekipu Triera.
Autor: D.Bošković