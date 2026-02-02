Dončić na korak od tripl-dabla, zbog Lebrona cene karata "išle u nebesa"

Košarkaši Njujork Niksa nastavili su sjajnu seriju pobeda i u noći između nedelje i ponedeljka savladali Los Anđeles Lejkerse rezultatom 112:100 u „Medison Skver Gardenu“, te su na taj način pokvarili Lebronu Džejmsu još jedno gostovanje u kultnoj dvorani.

Najefikasniji u redovima domaćina bio je Odži Anunobi sa 25 poena, dok je veliko iznenađenje večeri bio Lendri Šamet, koji je dodao 23 poena. Džoš Hart je meč završio sa 20 poena, a lider tima Džejlen Branson upisao je 12 poena i čak 13 asistencija, što mu je najbolji učinak sezone u tom segmentu.

Niksi su tako stigli do šeste uzastopne pobede, čime su izjednačili najbolju seriju u sezoni, a većina trijumfa u tom nizu bila je prilično ubedljiva.

Na drugoj strani, Lebron Džejms je utakmicu završio sa 22 poena, šest asistencija i pet skokova, nekoliko sati nakon što je izabran za rezervu Zapadne konferencije, čime je došao do rekordnog 22. uzastopnog Ol-stara.

Uprkos porazu, veče je dodatno obeležio i Luka Dončić, koji je zabeležio 30 poena, 15 skokova i osam asistencija. Zanimljivo, utakmica je odigrana tačno godinu dana nakon prethodnog gostovanja Lejkersa u Njujorku, posle kog je stigla vest o spektakularnom trejdu sa Dalasom, kojim je Dončić prešao u Los Anđeles.

Lebron još uvek nije otkrio da li mu je 23. sezona u NBA ligi i poslednja, ali sama mogućnost da je ovo bio njegov oproštajni nastup u „Medison Skver Gardenu“ izazvala je pravi haos na tržištu karata - najjeftinija mesta prodavana su za više od 500 dolara, dok su karte uz teren dostizale cene od nekoliko hiljada dolara.

Autor: S.M.