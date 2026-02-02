Sin Zvezdine legende ušao u istoriju NBA lige

Deni Avdija odigrao je sezonu karijere i za to je nagrađen - krilni košarkaš Portland Trejlblejzersa izabran je u tim Ol-star utakmice NBA lige kao rezerva Zapadne konferencije.

Avdija je među 14 rezervista čija su imena saopštena u nedelju uveče, a nastupiće na Ol-staru koji je zakazan za 15. februar u Inglvudu (Kalifornija). Time je 25-godišnji košarkaš ušao u istoriju kao prvi Izraelac ikada izabran za NBA Ol-star.

Sin nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije, ove sezone opravdao je nadimak „Turbo“. Avdija beleži rekordne proseke u karijeri - 25,5 poena, 6,7 asistencija i 7,2 skoka po meču, a u tom elitnom društvu nalazi se uz Nikolu Jokića i Luku Dončića kao jedan od samo trojice igrača koji u proseku imaju najmanje 25 poena, sedam skokova i šest asistencija.

- Ponosan sam na njega. Znam koliko mu je stalo do ovog tima. Kada vidite nekoga ko toliko radi i uspeva, to je zaista posebno - rekao je trener Portlanda Tijago Spliter.

Avdija je visok 203 centimetra i ove sezone je upisao tri tripl-dabla, devet puta je imao dvocifren broj asistencija, dok je 35 puta postigao 20 ili više poena. Šutira 46,7 odsto iz igre i bio je jedan od ključnih igrača Portlanda u periodu velikih problema sa povredama.

Trejlblejzersi su pred duel sa Klivlendom imali skor 23-26 i zauzimali deveto mesto na Zapadu, a Avdijina forma predstavlja jedan od glavnih razloga što tim ostaje konkurentan u fazi rekonstrukcije.

Autor: S.M.