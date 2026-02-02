Bruka: Rukometaši Hrvatske pevali skandaloznu Tompsonovu pesmu protiv Srba

Skandalozne scene na dočeku u Zagrebu. Umesto da slave sportski uspeh, hrvatski reprezentativci se odlučili za veličanje nacionalizma uz numeru koja godinama izaziva bes u regionu i poznata je po upotrebi nacističko-ustaške simbolike koјa јe usmerena protiv Srba.

Rukometaši su se po povratku u Zagreb družili sa navijačima, a tom prilikom su horski zapevali "Čavoglave", jedan od najkontroverznijih hitova Marka Perkovića Tompsona, pevača poznatog po veličanju ustaštva i pesmama koje obiluju govorom mržnje prema Srbima.



Koliko je situacija bila zategnuta, pokazuje i činjenica da je zvanični organizovani doček na Trgu bana Jelačića otkazan! Razlog je bizaran, ali i sraman - rukometaši su, prema navodima, direktno insistirali da im na bini peva upravo Tompson.

Gradske vlasti Zagreba ovaj zahtev nisu prihvatile, zbog čega dogovor nije postignut, a proslava je prebačena na improvizovanu lokaciju.

Iako su osvojili bronzu, ovakvim ponašanjem su po ko zna koji put pokazali da im je slavlje uz pesme koje vređaju draže od same medalje.

Autor: S.M.