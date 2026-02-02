DA LI JE OVO ZNAK DA BOGDAN NAPUŠTA KLIPERSE?! Bogdanović se vratio u tim, pa ceo meč presedeo na klupi!

Oporavio se od povrede, ali nije dobio šansu na meču protiv Finiksa.

Los Anđeles Klipersi su na gostujućem terenu pobedili Finiks 117:93.

Najefikasniji u ekipi Kliperse bio je Kavaj Lenard sa 25 poena, uz osam skokova. Džordan Miler je dodao 20 poena, Džon Kolins je upisao 16 poena i devet skokova, dok je Ivica Zubac zabeležio 14 poena i 20 skokova.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru, dok je najbolji asistent kluba iz Los Anđelesa ove sezone Džejms Harden utakmicu propustio iz ličnih razloga.

Podsetimo, Bogdan se oporavio od povrede zbog koje je od 26. decembra bio van terena. Bio je Bogdan u sastavu, očekivalo se da će konačno zaigrati posle duge pauze, ali Tajron Lu mu nije dao šansu. Deluje sve izvesnije da će Srbin promeniti sredinu do kraja prelaznog toka, tačnije do 5. februara.

U ekipi Finiksa najefikasniji je bio Grejson Alen sa 23 poena, uz osam asistencija. Dilon Bruks je dodao 22 poena, dok su Kolin Gilespi i Džordan Gudvin postigli po 12 poena.

Klipersi su deveti na tabeli Zapadne konferencije sa 23 pobeda i 25 poraza, dok je Finiks sedmi sa skorom 30/20.

Autor: S.M.