ŠTA SE DESILO SA DENVEROM? Tanderi ponizili Nagetse, Jokićev učinak zabrinuo navijače!

Košarkaši Denver Nagetsa pretrpeli su poraz na domaćem terenu od raspoložene ekipe Oklahome rezultatom 121:111.

Iako su navijači očekivali novu dominaciju najboljeg igrača sveta, meč je obeležila neočekivana raspodela poena i vrhunska partija gostujućih zvezda.

Najefikasniji u redovima Denvera bio je mladi Pejton Votson koji je ubacio neverovatnih 29 poena, dok je srpski centar Nikola Jokić na terenu proveo nešto manje od pola sata (29 minuta). Za to vreme, „Džoker“ je bio blizu tripl-dabla sa 16 poena, osam asistencija i sedam skokova, ali to nije bilo dovoljno da se zaustavi zahuktali Tander.

Goste je do pobede predvodio fenomenalni Šej Gildžes-Aleksander sa 34 poena i 13 asistencija, dok je podršku imao u Kejsonu Volasu (27 poena). Ovim trijumfom Oklahoma je zacementirala prvo mesto na Zapadu (39-11), dok Denver ostaje na trećoj poziciji sa skorom 33/17.

