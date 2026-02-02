Olga Danilović doživela astronomski pad, devojka poreklom iz Leskovca skočila među 20 najboljih na svetu

Ovog ponedeljka izašla je prva februarska WTA lista u 2026. godini, a na njoj nismo dobili nimalo lepe vesti. Prva teniserka sveta ostala je Arina Sabalenka, u vrhu je bilo promena, dok je najbolja srpska igračica Olga Danilović doživela ogroman pad.

Eliminacija u drugom kolu Australijan opena koštala je Danilovićevu, koja je doživela pad na 88. na svetu, što je devetnaest pozicija lošije u odnosu na početak Grend slema u Melburnu. Sa 811 bodova, ona je sada samo 58 bodova iznad prve teniserke van top 100.

Tri teniserka među stotinu su dožvele veći pad, pošto je velika prijateljica Arine Sabalenke Paula Badosa za 39 mesta lošija i sada je 65. na listi, Hrvatica Dona Vekić sa 23 pozicije, na 95, dok je 20 mesta lošija i Nemica Eva Lis, sada 59. na planeti. Isti pad doživela je i Darija Kasatkina, Ruskinja koja brani boje Australije za 19 pozicija, na 62.

Sabalenka kao prva na svetu ima 10.990 bodova, druga Iga Švjontek 7.978, dok je Elena Ribakina na trećem mestu sa 7.610 bodova, što je skok od dva mesta posle titule na AO. Amanda Anisimova je sa 6.680 ostala četvrta, dok je Koko Gof pala na peto mesto sa 6.423.

Top deset kompletiraju Džesika Pegula sa 6.103, Mira Andrejeva sa 4.721, Jasmin Paolini s 4.267, te Belinda Benčić sa 3.342 i Elina Svitolina, koja je novajlija sa 3.205. Najveći gubitnik je Medison Kiz, prošlogodišnja šampionka AO sa 2.351 bodova, koja je pala na petnaestu poziciju, ukupno šest mesta minusa.

Treba pohvaliti i sjajnu Ivu Jović, koja je četvrtfinalem AO dospela sa top dvadeset i sa 18 godina ima 2.031 bodova! Srpkinja, čiji otac je poreklom iz Leskovca, koja brani boje Amerike je zaista nova zvezda tenisa.

Što se tiče teniserki koje brane boje Srbije, među dvesta je jedno mesto pala na Lola Radivojević, sada 138, dok je Teodora Kostović skočila za šest na 171. U top trista je i Mia Ristić kao 271.

Autor: S.M.