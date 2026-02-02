FUDBALSKI ZEMLJOTRES: Mesi se vraća u Evropu, evo i gde

Galatasaraj je ponovo uspostavio kontakt sa Lionelom Mesijem, uz jasne uslove Argentinca da igra samo 12 domaćih mečeva u Istanbulu, bez putovanja.

Turski velikan je, prema navodima iz kluba, reaktivirao pregovore sa Lionelom Mesijem i testira mogućnost realizacije specijalnog projekta koji bi trajao četiri meseca. Razgovori su u toku i napreduju ubrzanim tempom, a akcenat je stavljen na precizno definisane uslove potencijalnog dogovora.

Mesi je postavio jasan okvir: ne želi da putuje na gostujuće utakmice i bio bi spreman da nastupi isključivo u 12 domaćih mečeva koji se igraju u Istanbulu. Upravo ti uslovi predstavljaju osnovu aktuelnih razgovora između dve strane.

Ideja Galatasaraja je kratkoročni aranžman koji bi omogućio Argentincu da zadrži takmičarski ritam bez dodatnog fizičkog opterećenja, dok bi klub dobio istorijsko pojačanje za ključni deo sezone. U klubu veruju da je ovakav model izvodljiv i da bi mogao brzo da dobije konkretnu formu.

Autor: S.M.