Fudbaler Reala Džud Belingem zbog povrede odsustvuje mesec dana van terena

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Abbie Parr ||

Fudbaler Reala i engleski reprezentativac Džud Belingem odsustvovaće oko mesec dana van terena zbog povrede mišića leve noge, prenose španski mediji.

Belingem se povredio u nedelju na utakmici 22. kola španske La Lige protiv Rajo Valjekana (2:1). Engleski fudbaler je zbog povrede zamenjen u 10. minutu.

Belingem je propustio i početak sezone zbog povrede ramena koju je zaradio na Svetskom klupskom prvenstvu.

Španski mediji navode da će Belingem da propusti najmanje pet utakmica madridskog kluba, kao i duele u plej-ofu za plasman u osminu finala Lige šampiona protiv Benfike.

Belingem je ove sezone odigrao 28 mečeva u svim takmičenjima, postigao je šest golova i imao četiri asistencije.

