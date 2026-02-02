Lebron Džejms 22. uzastopni put izabran za Ol-star NBA lige

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms izabran je kao rezerva za Ol-star turnir NBA lige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Džejms (41) je 22. uzastopni put u karijeri izabran za Ol-star NBA lige. Košarkaš LA Lejkersa je prvi put izabran kao rezervista, a ne kao starter.

Pored Džejmsa, za Ol-star rezerviste iz Zapadne konferencije NBA lige izabrani su: Deni Avdija (Portland), Džamal Marej (Denver), Kevin Durent (Hjuston), Entoni Edvards (Minesota), Devin Buker (Finiks) i Čet Holmgren (Oklahoma).

Za startere iz Zapadne konferencije još ranije su izabrani Nikola Jokić (Denver), Luka Dončić (Los Anđeles Lejkersi), Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma), Stefen Kari (Golden Stejt) i Viktor Vembanjama (San Antonio).

Ol-star rezervisti iz Istočne konferencije su Skoti Barns (Toronto), Donovan Mičel (Klivlend), Karl-Entoni Tauns (Njujork), Paskal Sijakam (Indijana), Džejlen Džonson (Atlanta), Džejlen Duren (Detroit) i Norman Pauel (Majami), a starteri Janis Adetokumbo (Milvoki), Džejlen Branson (Njujork), Džejlen Braun (Boston), Kejd Kaningem (Detroit) i Tajris Maksi (Filadelfija).

Umesto Ol-star utakmice ove sezone će biti odigran Ol-star turnir, ali u drugačijem formatu.

Igrači će biti podeljeni u tri ekipe. Dve ekipe biće sačinjene od američkih igrača i jednu u kojoj će igrati košarkaši iz ostalih zemalja sveta. Svaku ekipu će činiti minimum osam igrača.

Ol-star turnir je na programu 15. februara u Inglvudu.