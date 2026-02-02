TUGA U SRPSKOM FUDBALU: Preminuo Nemanja Stanković, čovek koji je spasio Savez u najtežim godinama!

Srpski fudbal ostao je bez jednog od svojih najvažnijih i najtiših graditelja. Nekadašnji predsednik Fudbalskog saveza Srbije, Nemanja Stanković, preminuo je u Nišu u 86. godini života, potvrđeno je iz krovne organizacije našeg fudbala.

Stanković je bio na čelu FSS-a tokom turbulentnih devedesetih godina, punu deceniju vodeći savez kroz vreme sankcija, raspada države i ogromnih institucionalnih lomova. U tandemu sa legendarnim Nikolom Jockovićem, uspeo je da očuva ugled saveza i postavi pravne temelje na kojima srpski fudbal i danas počiva. Verovao je u bazu i ravnomeran razvoj svih regiona, smatrajući da bez jake provincije nema stabilnog nacionalnog sporta.

Iako je na prelazu u dvehiljadite bio viđen kao lider fudbala tadašnje SR Jugoslavije, političke promene su ga sklonile sa scene, nakon čega se potpuno povukao iz javnosti. Poslednje godine proveo je mirno, u krugu porodice u rodnom Nišu.

"Srpski fudbal izgubio je čoveka čiji je autoritet bio neupitan. FSS izražava iskreno saučešće porodici Nemanje Stankovića", navodi se u zvaničnom saopštenju saveza.

Autor: Dalibor Stankov