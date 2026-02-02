AKTUELNO

Fudbal

Stigle loše vesti za Real Madrid: Belingem mesec dana van terena

Vezista Real Madrida Džud Belingem gotovo sigurno će propustiti predstojeće plej-of mečeve Lige šampiona protiv Benfike zbog povrede zadnje lože, koju je zadobio u nedelju. Prognozira se da će van terena biti oko mesec dana.

Kako je saopštio madridski klub, nakon obavljenih pregleda utvrđeno je da je Belingem povredio semitendinozni mišić leve noge, bez preciziranja dužine pauze. Ipak, španski mediji navode da bi 22-godišnji reprezentativac Engleske mogao da odsustvuje oko mesec dana, pošto je teren napustio povređen već u uvodnim minutima pobede nad Rajo Valjekanom (2:1) u La Ligi.

Osim duela sa Benfikom, koju sa klupe predvodi Žoze Murinjo, zakazanih za 17. i 25. februar, Belingem bi mogao da propusti i prvenstvene utakmice protiv Valensije, Real Sosijedada i Osasune.

Trener Reala Alvaro Arbeloa istakao je da bi izostanak Belingema predstavljao veliki hendikep za ekipu, ali je dodao da „kraljevski klub“ raspolaže izuzetno kvalitetnim kadrom koji može da nadomesti njegovu odsutnost.

