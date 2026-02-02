AKTUELNO

ALKARAZ ŠOKIRAO PLANETU: Svi su čekali ludu žurku posle Australijan opena, a on otkrio šta je radio – OVO NIKO NIJE OČEKIVAO!

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Asanka Brendon Ratnayake ||

Karlos Alkaraz je novi kralj Melburna, ali put do trofeja i kompletiranja karijernog grend slema ostavio je dubok trag na mladom Špancu.

Dok je ceo svet očekivao da će proslava titule trajati do jutra uz šampanjac i muziku, Karlitos je priznao da je realnost bila potpuno drugačija. Iscrpljen do krajnjih granica, Alkaraz je otkrio da njegovo telo jednostavno nije imalo snage za bilo kakav "ludi" provod.

"Iskreno, nisam mogao ništa da uradim. Voleo bih da je moje telo imalo energije za proslavu, ali snage nije bilo. Završio sam oko pola dva ili dva ujutru, napustio teren tek tada i jednostavno nisam imao snage ni za šta. Samo sam proveo malo više vremena sa bratom i prijateljima koji su bili tu, igrajući igrice, i to je bilo to. Tako je izgledala moja proslava", iskren je bio Alkaraz, čime je nasmejao, ali i zapanjio tenisku javnost.

Ipak, pre tog skromnog druženja uz konzolu, na terenu se odvijala prava drama. Karlos je priznao da su ga u odlučujućim trenucima savladale emocije i da je jedva ostao pribran. "Pre poslednjeg poena mi je svašta prolazilo kroz glavu. Bio sam veoma nervozan, skoro sam se tresao. Kada sam video da je lopta otišla u aut, pomislio sam: 'To je to, uspeo sam'. Osećaj je neverovatan, san mi se ostvario", istakao je Španac, podsećajući da su u taj trofej utkani ogroman trud i podrška njegove porodice i tima.

Ovaj trijumf u Melburnu ima istorijsku težinu jer je Alkaraz njime zatvorio krug i osvojio sva četiri najveća turnira, ali će ostati upamćen i po tome što je najvredniji pehar u karijeri proslavio – uz džojstik u rukama.

Autor: Dalibor Stankov

