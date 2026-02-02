SKANDAL U ZAGREBU KAKAV SE NE PAMTI! Zvezda razbila Medveščak, pa doživela ŠOK u svlačionici: Dok su igrali, lopovi im krali jakne i PASOŠE!

Neverovatne scene stižu iz Zagreba, gde su hokejaši Crvene zvezde doživeli pravu dramu, ali ne na ledu, već tamo gde bi trebalo da budu najsigurniji – u svlačionici!

Dok su crveno-beli briljirali i "gazili" domaći Medveščak sa ubedljivih 6:1, grupa huligana je iskoristila priliku da izvede sraman lopovski pir.

Kako prenosi portal Czbg, grupa nepoznatih počinilaca preskočila je ogradu i provalila kroz prozor direktno u svlačionicu srpskog tima dok je utakmica trajala. Lopovi su bukvalno pustošili sve pred sobom: odnete su kompletne trenerke, klupske jakne sa grbom Crvene zvezde, mobilni telefoni, pa čak i pasoš jednog igrača!

Наши хокејаши у шорцевима након што су покрадени у Загребу 😂😂😂 pic.twitter.com/CiHSVfDnof — ЦЗБГ портал (@CZBGportal) 31. јануар 2026.

Zamislite scenu – Zvezdini hokejaši slave veliku pobedu, ulaze u svlačionicu, a tamo nema ničega. Ostali su samo u opremi u kojoj su igrali, jer su im lične stvari pokradene usred meča!

Predsednik Medveščaka, Igor Jačmenjak, potvrdio je incident, ali je šokirao izjavom da "počinioci nemaju veze sa klubom ni navijačima". Postavlja se pitanje – kako je onda moguće da grupa stranaca nesmetano upadne u obezbeđeni deo ledene hale i sprovede ovakvu akciju? Iako je policija kasnije intervenisala i navodno vratila stvari igračima, gorak ukus i sramota zbog ovakvog "gostoprimstva" ostaju. Ovo više nije sport, ovo je skandal koji je bacio ogromnu mrlju na regionalni hokej.

Autor: Dalibor Stankov