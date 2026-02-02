AKTUELNO

Ostali sportovi

34 nacije na startu jubilarnog 20. izdanja međunarodne biciklističke trke Beograd - Banja Luka

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Manje od 80 dana ostalo je do početka 20. jubilarnog izdanja međunarodne biciklističke trke Beograd - Banja Luka, jednog od najvećih sportskih događaja u regionu i najznačajnije biciklističke trke na Balkanu.

Na startu ovogodišnjeg izdanja naći će se 24 ekipe, 170 vozača iz čak 34 nacije, što jasno govori o međunarodnom ugledu i veličini ovog sportskog događaja.

Trka će se voziti od 22. do 26. aprila, kroz četiri etape, koje će povezati gradove u Srbiji i Republici Srpskoj, uz veliku medijsku pažnju i brojnu publiku duž trase.

Poseban značaj ovogodišnjoj trci daje činjenica da će na startu biti i jedna od najvećih svjetskih biciklističkih ekipa Astana Qazaqstan Team, zatim renomirana američka ekipa Team Novo Nordisk, kao i snažni timovi iz Italije.

Novinu ovogodišnjeg izdanja predstavlja i dolazak ekipa iz Norveške, Danske i Velike Britanije, što dodatno potvrđuje da trka Beograd–Banja Luka iz godine u godinu raste i zauzima sve značajnije mjesto na međunarodnoj biciklističkoj sceni.

Jubilarno 20. izdanje trke biće istinski sportski spektakl i snažna promocija sporta, gradova domaćina i regiona u cjelini.

#Banja Luka

#Beograd

#biciklistička trka

