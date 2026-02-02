'NIJE BIO ZADOVOLJAN' Obradović pred meč sa Hapoelom objasnio sve oko odlaska Grejema

Crvena zvezda će dočekati tim iz Tel Aviva u meču 26. kola Evrolige.

- Oni imaju određene probleme, ali to ne sme da bude olakšavajuća okolnost, jer imaju mnogo kvaliteta. Mora da postoji veliko poštovanje. Mi smo fokusirani na nas. Agresivno u oba pravca… U odnosu na ovaj ritam, uspevamo da odmorimo igrače i da malo rizikujemo, pa se desi poraz od Mege, ali uvek gledamo širu sliku. Ovo je najteži period u sezoni, ima mnogo velikih povreda… Mi smo u dobrom stanju što se tiče zdravstvenog biltena i to je najvažnije - rekao je Obradović.

Hapoel je slavio u prvom meču u Izraelu.

- Oni imaju određene probleme, ali to ne sme da bude olakšavajuća okolnost, jer imaju mnogo kvaliteta. Mora da postoji veliko poštovanje. Mi smo fokusirani na nas. Agresivno u oba pravca… U odnosu na ovaj ritam, uspevamo da odmorimo igrače i da malo rizikujemo, pa se desi poraz od Mege, ali uvek gledamo širu sliku. Ovo je najteži period u sezoni, ima mnogo velikih povreda… Mi smo u dobrom stanju što se tiče zdravstvenog biltena i to je najvažnije - rekao je Obradović.

Teško je izabrati 12 igrača.

- Imamo malo matematike. Danas ovaj, sutra neki drugi. Važno je da održavamo ritam i igračima koji ne igraju Evroligu i to je važno. Pobede jesu najbitnije, ali ja gledam širu sliku i da moj igrač, kada je najpotrebnije, bude zdrav.

Čima Moneke nije igrao, a Obradović je podsetio na meč sa Ilirijom, kada je u 12 bio Džered Batler, pa nije ulazio. Ista priča — samo druga utakmica i sve je u redu. Bliži se i Kup, pa se razmišlja i o tome.

- Mnogo je teško. Dobra dilema… Rekao sam trenerima da se posvete Radošiću, da ga pronađu u nekim stvarima, a ne tek na Kupu. Zahtevno je, pa ćemo videti.

Tabela Evrolige nije na umu Obradoviću.

- Što se mene tiče, nikad mi tabela nije bila merilo. Svi ste videli da svako svakoga dobija. Promenljivost na tabeli je iz kola u kolo. Mi smo tu gde smo hteli da budemo, uz sve probleme koje smo imali. Imamo dobru osnovu za nastavak.

Tačka na priču o Devonteu Grejemu.

- On je odlučio da završi saradnju. Nije bio zadovoljan, što je bilo logično. Klub nije imao razlog da mu ne izađe u susret. On je došao kao plejmejker, a ja sam ga video kao dvojku — i tačka.

Novih pojačanja neće biti.

- Više nemamo licence. Možda za KLS, kada bude bilo.

Autor: Jovana Nerić