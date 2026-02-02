AKTUELNO

Košarka

'NIJE BIO ZADOVOLJAN' Obradović pred meč sa Hapoelom objasnio sve oko odlaska Grejema

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Crvena zvezda će dočekati tim iz Tel Aviva u meču 26. kola Evrolige.

- Oni imaju određene probleme, ali to ne sme da bude olakšavajuća okolnost, jer imaju mnogo kvaliteta. Mora da postoji veliko poštovanje. Mi smo fokusirani na nas. Agresivno u oba pravca… U odnosu na ovaj ritam, uspevamo da odmorimo igrače i da malo rizikujemo, pa se desi poraz od Mege, ali uvek gledamo širu sliku. Ovo je najteži period u sezoni, ima mnogo velikih povreda… Mi smo u dobrom stanju što se tiče zdravstvenog biltena i to je najvažnije - rekao je Obradović.

Hapoel je slavio u prvom meču u Izraelu.

- Oni imaju određene probleme, ali to ne sme da bude olakšavajuća okolnost, jer imaju mnogo kvaliteta. Mora da postoji veliko poštovanje. Mi smo fokusirani na nas. Agresivno u oba pravca… U odnosu na ovaj ritam, uspevamo da odmorimo igrače i da malo rizikujemo, pa se desi poraz od Mege, ali uvek gledamo širu sliku. Ovo je najteži period u sezoni, ima mnogo velikih povreda… Mi smo u dobrom stanju što se tiče zdravstvenog biltena i to je najvažnije - rekao je Obradović.

Foto: Tanjug

Teško je izabrati 12 igrača.

- Imamo malo matematike. Danas ovaj, sutra neki drugi. Važno je da održavamo ritam i igračima koji ne igraju Evroligu i to je važno. Pobede jesu najbitnije, ali ja gledam širu sliku i da moj igrač, kada je najpotrebnije, bude zdrav.

Čima Moneke nije igrao, a Obradović je podsetio na meč sa Ilirijom, kada je u 12 bio Džered Batler, pa nije ulazio. Ista priča — samo druga utakmica i sve je u redu. Bliži se i Kup, pa se razmišlja i o tome.

- Mnogo je teško. Dobra dilema… Rekao sam trenerima da se posvete Radošiću, da ga pronađu u nekim stvarima, a ne tek na Kupu. Zahtevno je, pa ćemo videti.

Tabela Evrolige nije na umu Obradoviću.

- Što se mene tiče, nikad mi tabela nije bila merilo. Svi ste videli da svako svakoga dobija. Promenljivost na tabeli je iz kola u kolo. Mi smo tu gde smo hteli da budemo, uz sve probleme koje smo imali. Imamo dobru osnovu za nastavak.

Tačka na priču o Devonteu Grejemu.

- On je odlučio da završi saradnju. Nije bio zadovoljan, što je bilo logično. Klub nije imao razlog da mu ne izađe u susret. On je došao kao plejmejker, a ja sam ga video kao dvojku — i tačka.

Novih pojačanja neće biti.

- Više nemamo licence. Možda za KLS, kada bude bilo.

Autor: Jovana Nerić

#Devonte Grejem

#Hapoel

#KK Crvena zvezda

#Saša Obradović

POVEZANE VESTI

Košarka

PARTIZAN VEČERAS PRVI PUT IGRA SA NOVIM TRENEROM, I FAVORIT JE! Pogledajte kakve su kvote pred meč sa Makabijem!

Košarka

Tragičan poraz: Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Hapoela

Košarka

Sreća mu je okrenula leđa! Srpski košarkaš pauzira zbog povrede!

Fudbal

Evroliga kaznila Makabi sa 12.000 evra zbog incidenata navijača protiv Panatinaikosa

Košarka

Makabi ponovo domaćin u Beogradu: Ponos Izraela prijavio Pionir za mečeve u Evroligi!

Košarka

OBRADOVIĆ POSLE VELIKE POBEDE ČESTITAO IGRAČIMA I NAVIJAČIMA: Svaki meč je bitan, sve se računa...