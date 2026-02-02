AKTUELNO

Košarka

SRPSKI STRUČNJAK MENJA ATAMANA? Grci vide Obradovića kao MOGUĆE REŠENJE ZA PAO

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Beta/Nebojsa Paraušić ||

Serija slabijih rezultata Panatinaikosa u Evroligi i grčkom prvenstvu pokrenula je prvu ozbiljniju raspravu o budućnosti Ergina Atamana na klupi „zelenih“, a dodatnu pažnju izazvale su kvote grčkih kladionica, koje kao jednog od glavnih kandidata za eventualnog naslednika vide Željka Obradovića.

Pošto je već otvorena rasprava o budućnosti klupe "zelenih", atmosferu dodatno podgrevaju grčke kladinice koje su već izbacile kvote za to ko će biti sledeći trener Panatinaikosa.

Na osnovu onoga što se dešava poslednjih dana, ali i izjava samog Atamana, kao i vlasnika Dimitrisa Janakopulosa, traži se novi trener PAO.

Prema košarkaškim kvotama, prvi favorit za novog trenera Panatinaikosa je – sam sadašnji trener "deteline", Ergin Ataman.

Turski stručnjak uživa poverenje uprave "zelenih", kao trener koji je vratio ekipu na vrh Evrope posle punih 13 godina i prvi put je odveo na Fajnal-for još od 2012. godine.

Reč je o treneru pobedniku, sa značajnim uspesima u karijeri na klupskom i reprezentativnom nivou.

Ipak, njegova izjava da će otići ako na kraju sezone ne osvoji nijedan trofej sa Panatinaikosom predstavlja izazov – kako za njega, tako i za njegove igrače.

Povratak legende

Drugi favorit za narednog trenera Panatinaikosa u košarci je Željko Obradović.

Vredi pomenuti da je i u kvotama za sledeći klub Obradovića upravo PAO prvi favorit.

Obradović je slobodan, i iako su godine prošle, njegova veza sa Panatinaikosom – kako sa klubom kao organizacijom, tako i sa navijačima – ostaje snažna.

Šta bi moglo biti bolje za obe strane nego nastavak saradnje, pred sam kraj izuzetno uspešne karijere najtrofejnijeg trenera?

Na trećem mestu liste kao (ne)realna opcija nalazi se Šarunas Jasikevičus.

Ovde, međutim, postoji jedno pitanje: početkom decembra pojavili su se navodi o dogovoru sa Fenerbahčeom oko produžetka ugovora, ali bez zvanične potvrde.

Činjenica da je kvota za Litvanca tako blizu onima za Atamana i Obradovića pokazuje da scenario njegovog povratka u OAKA Arenu nije nemoguć – ovog puta kao trener.

Što se tiče ostalih kandidata, znatno manje šanse daju se Serelisu i Pedulakisu, u priči se pominju još Laos, Kataš i Janis Sferopulos, a apsolutna senzacija bi bio dolazak Vasilisa Spanulisa.

Autor: Jovana Nerić

#Ergin Ataman

#Košarka

#Panatinaikos

#Željko Obradović

POVEZANE VESTI

Košarka

GRCI PRETERALI PRED MEČ PARTIZANA U ATINI - SRAMNO! Napad na Željka Obradovića i crno-bele uoči Panatinaikosa!

Košarka

POČINJE NOVA ERA ZA KK PARTIZAN! Prva utakmica posle odlaska Željka Obradovića: Svi se pitaju šta će se dešavati u Areni?

Košarka

PREOKRET U PARTIZANU: Andrea Trinkijeri stiže na klupu crno-belih!?

Košarka

VANJA MARINKOVIĆ SE OGLASIO I POSLAO PORUKU ŽELJKU OBRADOVIĆU! Njegove reči odjekuju! Spomenuo je odgovornost, pa čast, a onda otkrio koja mu je velik

Košarka

BONGA POSTAVIO ULTIMATUM PARTIZANU - ŠTA SADA? Stao je uz Željka Obradovića!

Košarka

ALEKSEJ POKUŠEVSKI SE PONOVO OGLASIO ZBOG ŽELJKA OBRADOVIĆA! Objavio je fotografiju i napisao SAMO DVE REČI koje govore APSOLUTNO SVE! (FOTO)