IZNENAĐUJUĆA ODLUKA! Karlos Alkaraz osvojio Australijan open pa povukao potez koji niko nije očekivao

Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz otkazao je učešće na ATP turniru u Roterdamu, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

U saopštenju se navodi da je Alkaraz otkazao nastup na turniru u Holandiji pošto mu je potrebno više vremena za odmor i oporavak posle napora koje je imao na Australijan openu.

Španski teniser je u nedelju u finalu Australijan opena pobedio Srbina Novaka Đokovića 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Alkaraz je prošle godine osvojio turnir u Roterdamu, pošto je u finalu pobedio Australijanca Aleksa de Minora 6:4, 3:6, 6:2.

ATP turnir u Roterdamu biće odigran od 9. do 15. februara.

Autor: A.A.