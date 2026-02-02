'IGRAMO SVE BOLJE' Đoan Penjaroja pred Makabi najavljuje još bolji Partizan!

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da je za pobedu u predstojećoj utakmici Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva potrebno da njegova ekipa od početka do kraja igra dobro na obe strane terena.

"Ekipa Makabija igra vrlo dobro, naročito u poslednjim nedeljama, a kod kuće imaju dobre rezultate. Oni su energična ekipa i igraju aktivno tokom celog meča, pa je zato potrebno da budemo solidni na obe strane terena tokom svih 40 minuta", naveo je Penjaroja, a preneo sajt kluba.

Partizan će u utorak od 20.05 na gostujućem terenu u Tel Avivu igrati protiv Makabija, u utakmici 26. kola Evrolige.

"Moramo da budemo posebno oprezni u delovima utakmice kada oni mogu da pogađaju zaista teške šuteve. Imaju talentovane igrače, a mi ćemo morati da pazimo i na njihove brze kontre, ali mi iz dana u dan igramo sve bolje i bolje i sutrašnja utakmica će biti nova prilika da se dokažemo", dodao je Penjaroja.

Partizan zauzima 18. mesto na tabeli sa osam pobeda i 17 poraza, dok se Makabi nalazi na 14. poziciji sa skorom 10/15.

Košarkaš Partizana Aleksa Radanov rekao je da je za pobedu u meču protiv Makabija ključno maksimalno zalaganje.

"Protiv Makabija idemo na pobedu, uz maksimalan pristup, kao i u svakoj utakmici. Zalaganju na terenu nema alternative", kazao je Radanov, koji je nedavno pojačao crno-bele.

Radanov je naveo i da fokus njegove ekipe treba da bude na dobroj odbrani i što manjem broju izgubljenih lopti.

"Mislim da za nas nije bitno protiv koga igramo. Naše zalaganje na terenu i maksimalan pristup na obe strane terena moraju da budu na najvišem nivou. Većina ekipa u ovoj ligi je izuzetno talentovana u napadu. Glavni fokus treba da bude na odbrani i na što manjem broju izgubljenih lopti. Mislim da samo na taj način možemo da pobeđujemo i da iz utakmice u utakmicu budemo sve bolji", kazao je krilni igrač Partizana.

Radanov je rekao i da se dobro uklopio u ekipu i dodao da očekuje da će njegov tim svakim treningom sve više napredovati.

U prvom ovosezonskom duelu Partizana i Makabija, crno-beli su u Beogradu izgubili 87:112.

