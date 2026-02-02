OSTOJA MIJAILOVIĆ DOLAZI NA UTAKMICU PARTIZANA! Evo kada će to biti i koji meč Evrolige je u pitanju!

Ostoja Mijailović stiže na meč Partizana.

Makabi sprema ceremoniju za utakmicu protiv Partizana u Evroligi.

Izraelski klub je pred utakmicu prootiv Partizana objavio saopštenje u kojem je naveo da će prvi čovek crno-belih Ostoja Mijailović biti gost Makabija, ali i da će domaćin tim povodom organizovati simboličnu ceremoniju zahvalnosti Beogradu i Srbiji.

Makabi je istakao da želi da se oduži na gostoprimstvu koje je imao tokom perioda kada je, zbog sukoba u Gazi, bio prinuđen da određeno vreme provede van Izraela.

Kako je navedeno, igrači Makabija će na parketu nositi i poseban baner sa porukom zahvalnosti "srpskim prijateljima koji su bili uz nas u najtežim trenucima", čime će klub iz Tel Aviva još jednom naglasiti važnost podrške koju je dobio.

Autor: A.A.