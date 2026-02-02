ŠOK U SVETU FUDBALA! Kristijano Ronaldo napušta Al Nasr!

Kristijano Ronaldo napustiće Al Nasr na kraju aktuelne sezone!

Portugalski napadač prvo je odbio da nastupi za ekipu u prethodnom kolu, a sada portugalski list "Rekord", čiji je Ronaldo deoničar piše da jedan od najboljih igrača ikada ima klauzulu po kojoj može na kraju sezone 2025/26 da izađe iz ugovora.

Situacija je eskalirala zbog nezadovoljstva koje je Ronaldo iskazao zbog tretmana koji njegov klub ima od Saudijskog Javnog investicionog fonda. Naime, Ronaldo je nezadovoljan tretmanom u odnosu na druge klubove koje ovaj Fond finansira.

Već su se pojavili potencijalni klubovi koji bi mogli da dovedu iskusnog portugalskog igrača. Pominju se timovi iz Evrope, ali i MLS lige, pa bi tako Ronaldo mogao ponovo da se takmiči u istom prvenstvu sa Lionelom Mesijem.

Ronaldo je u Al Nasru od 2023. godine.

Autor: Jovana Nerić