SRBIJA PRED TEŠKIM IZAZOVOM: Teniseri stigli u Čile na duel Dejvis kupa!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Srđan Stevanović ||

Srpski teniser Dušan Lajović izjavio je pred duel Dejvis kupa protiv Čilea da je domaća reprezentacija favorit, ali da su u tom takmičenju moguća iznenađenja.

Naša selekcija je doputovala u ovu južnoameričku državu, gde će igrati protiv domaćina meč prve runde kvalifikacija Svetske grupe za F8 Dejvis kupa u Bolonji.

- Doputovali smo u Santijago podmlađeni. Domaćin je favorit, ali Dejvis kup je otvoreno takmičenje. Nikad favorit nije siguran. Probaću da svoje iskustvo prenesem na mlađe i da im olakšam pripremu za ovaj meč. U dobroj sam formi, u Čileu sam već desetak dana i privikao sam se i na vremenske uslove. Očekujem da pružimo maksimum - rekao je Lajović, a prenosi sajt Teniskog saveza Srbije.

Izabranici Viktora Troickog su odradili prvi trening u Santijagu, a on računa na Dušana Lajovića, Branka Đurića, Ognjena Milića, kao i braću Sabanov, Ivana i Mateja.

Selektor Čilea Nikolas Masu računa na Alehandra Tabilja, Kristijana Garina, Tomasa Barioša Veru, Nikolasa Harija i Matijasa Sotoa.

Duel Srbije i Čilea igraće se 6. i 7. februara.

Pobednik će u septembru igrati protiv Španije u drugom krugu kvalifikacija za F8 Dejvis kupa u Bolonji, a poraženog čeka meč Svetske grupe 1 u istom terminu.

Autor: Jovana Nerić

#Dejvis kup

#Dušan Lajović

#Tenis

#Čile

