Košarkaši Partizana gostuju večeras Makabiju u 26. kolu Evrolige! Đoan Penjaroja: Utakmica će biti nova prilika da se dokažemo

Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 20.05 časova u Tel Avivu ekipi Makabija u utakmici 26. kola Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 26. decembra u Beogradu u okviru 18. kola Evrolige, Makabi je ubedljivo pobedio Partizan rezultatom 112:87.

"Ekipa Makabija igra vrlo dobro naročito u poslednjim nedeljama, a na svom terenu imaju dobre rezultate. Oni su energična ekipa i igraju aktivno tokom celog meča, pa je zato potrebno da budemo solidni na obe strane terena tokom svih 40 minuta. Moramo da budemo posebno oprezni u delovima utakmice kada oni mogu da pogađaju zaista teške šuteve. Imaju talentovane igrače, a mi ćemo morati da pazimo i na njihove brze kontre, ali mi iz dana u dan igramo sve bolje i bolje i sutrašnja utakmica će biti nova prilika da se dokažemo", rekao je trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja uoči meča sa Makabijem.

Košarkaši Makabija se nalaze na 14. mestu na tabeli Evrolige sa 10 pobeda i 15 poraza, dok je Partizan na 18. poziciji sa skorom 8/17.

"Mislim da za nas nije bitno protiv koga igramo. Naše zalaganje na terenu i maksimalan pristup na obe strane terena moraju da budu na najvišem nivou. Većina ekipa u ovoj ligi je izuzetno talentovana u napadu. Glavni fokus treba da bude na odbrani i na što manjem broju izgubljenih lopti. Mislim da samo na taj način možemo da pobeđujemo i da iz utakmice u utakmicu budemo sve bolji. Verujem da će svaki naredni trening doneti napredak. Kondicija će se podizati, tako da je sigurno da ćemo rasti kao tim. Protiv Makabija idemo na pobedu, uz maksimalan pristup, kao i u svakoj utakmici", izjavio je košarkaš Partizana Aleksa Radanov.