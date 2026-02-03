Karim Benzema zvanično novi fudbaler Al Hilala, Kristijano Ronaldo preti odlaskom?

Francuski fudbaler Karim Benzema novi je fudbaler Al Hilala, saopštio je večeras klub iz Rijada.

Iskusni Francuz stigao je iz Al Itihada kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor na godinu i po dana.

Ovaj transfer Benzeme u redove lidera šampionata podigao je veliku buru jer je Kristijano Ronaldo nezadovoljan kako se upravlja ligom i jača glavni konkurent, pa nije igrao za Al Nasr protiv Al Rijada, a spominje se i mogućnost da na leto napusti Arabiju.

Benzema će u Al Hiallu biti saigrač Sergeju Milinkoviću-Saviću.