AKTUELNO

Fudbal

Karim Benzema zvanično novi fudbaler Al Hilala, Kristijano Ronaldo preti odlaskom?

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Manu Fernandez ||

Francuski fudbaler Karim Benzema novi je fudbaler Al Hilala, saopštio je večeras klub iz Rijada.

Iskusni Francuz stigao je iz Al Itihada kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor na godinu i po dana.

Ovaj transfer Benzeme u redove lidera šampionata podigao je veliku buru jer je Kristijano Ronaldo nezadovoljan kako se upravlja ligom i jača glavni konkurent, pa nije igrao za Al Nasr protiv Al Rijada, a spominje se i mogućnost da na leto napusti Arabiju.

Benzema će u Al Hiallu biti saigrač Sergeju Milinkoviću-Saviću.

#Al Hilal

#Karim Benzema

#ugovor

POVEZANE VESTI

Fudbal

AL HILAL NAŠAO ZAMENU ZA MITROVIĆA: Doveli mašinu za golove i to u poslednjem trenutku

Fudbal

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović strelac u pobedi Al Hilala nad Al Itihadom

Fudbal

Žorž Žezus novi trener fudbalera Al Nasra

Fudbal

SADA JE I ZVANIČNO! Vlahović dobio ozbiljnu konkurenciju, Juventus predstavio novog napadača! (FOTO)

Fudbal

Gotovo! Kilijan Embape je novi fudbaler Real Madrida: Završena transfer saga decenije!

Fudbal

'HVALA NA VELIKOM DOPRINOSU I NEZABORAVNIM TRENUCIMA' Oglasila se Zvezda: Miloš Degenek nije više fudbaler crveno-belih