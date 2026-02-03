Crvena zvezda dočekuju večeras Hapoel iz Tel Aviva u 26. kolu Evrolige! Obradović: Mi smo fokusirani na nas

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras od 20 sati u Beogradskoj areni ekipu Hapoela iz Tel Aviva u utakmici 26. kola Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 16. decembra u Jerusalimu, Hapoel je savladao Zvezdu rezultatom 84:78 u meču 16. kola Evrolige.

"Oni imaju određene probleme, ali to ne sme da bude olakšavajuća okolnost, jer imaju mnogo kvaliteta. Mora da postoji veliko poštovanje. Mi smo fokusirani na nas. Agresivno u oba pravca... U odnosu na ovaj ritam, uspevamo da odmorimo igrače i da malo rizikujemo, pa se desi poraz od Mege, ali uvek gledamo širu sliku. Ovo je najteži period u sezoni, ima mnogo velikih povreda...", rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči duela sa Hapoelom.

"Mi smo u dobrom stanju što se tiče zdravstvenog biltena i to je najvažnije... Bekovska linija je najbolja u Evroligi, uz Vasu Micića, Krisa Džonsa, Elajdžu Brajanta... To su igrači koji su svuda bili dominantni. Normalno, Hapoel ima ambicije da osvoji Evroligu, jer su velika sredstva uložili, pa je pritisak veliki. Potrebno je da igramo bolju odbranu, iako mi nismo samo odbrambena ekipa. Napadački talenat koji posedujemo je veliki i to je naš pravi kvalitet", dodao je Obradović.

Košarkaši Hapoela se nalaze na trećem mestu na tabeli Evrolige sa 16 pobeda i osam poraza uz meč manje, dok je Zvezda na devetoj poziciji sa skorom 15/10.

"Želimo da uradimo isto što i na prošle četiri utakmice. Timska hemija je dobra, kao i što sam rekao kada sam došao, ne može da se ostane u istom ritmu sve vreme. Možda smo malo pali, ali sada smo vratili ritam, igramo agresivno, jako fizički i na tome smo gradili tim. Sa velikom podrškom navijača, nadam se da ćemo igrati isto kao i na prošle četiri utakmice, pa ćemo imati velike šanse da pobedimo. Oni imaju kvalitet da igraju na najvećem nivou. Nadam se da ćemo mi nastaviti da pobeđujemo", izjavio je košarkaš Crvene zvezde Donatas Motejunas.