Poznat datum 'večitog derbija' u ABA ligi: Zvezda domaćin Partizanu, evo kada se igra

Prvi "večiti derbi“ ove sezone u ABA ligi između Crvene zvezde i Partizana zakazan je za 22. mart, u okviru četvrtog kola Top 8 faze, a domaćin tog susreta biće ekipa crveno-belih.

Na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja objavljen je kompletan raspored za Top 8 fazu. U prvom kolu tim sa Malog Kalemegdana ugostiće u Beogradu boljeg iz duela Igokea – Borac, dok će Partizan u Beogradskoj areni dočekati Budućnost. Ovi mečevi na programu su 15. februara.

Preostali susreti prvog kola su Dubai - Bosna (16. februar) i Kluž - Cedevita Olimpija (25. mart). U Top 8 fazi ekipe će igrati protiv timova iz druge grupe po dvokružnom sistemu, što donosi ukupno osam dodatnih kola.

Revanš 'večiti derbi' biće odigran 19. aprila, kada će Partizan u osmom, poslednjem kolu Top 8 faze ugostiti Crvenu zvezdu.

Plej-aut fazu čini deset klubova, koji će se takođe takmičiti po dvokružnom sistemu protiv ekipa iz suprotne grupe, što znači još deset kola u borbi za opstanak i plasman.

U prvom kolu plej-aut faze, koje je na programu od 12. do 15. februara, sastaće se: Zadar - Igokea/Borac, Beč - Krka, Studentski centar - Spartak, FMP - Mega i Split - Ilirija.

Šest najbolje plasiranih timova iz Top 8 faze izboriće direktan plasman u četvrtfinale plej-ofa, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani iz te grupe, zajedno sa prvoplasiranim i drugoplasiranim ekipama iz plej-auta, učestvovati u plej-in fazi takmičenja.

Autor: A.A.