POBEDA ZVEZDE U ARENI: Crveno-beli na krilima Batlera i Nvore pregazili Hapoel

ČETVRTA ČETVRTINA

Kraj! Velika pobeda Zvezde nad Hapoelom - 87:75!

38. minutv- Konačno koš Hapoela! Trojka Džonsa, ali Nvora vraća - 78:72!

37. minut - Hapoel i dalje bez koša! Serija Zvezde 14:0 i vođstvo od 76:69!

35. minut - Neverovatno! Samo pet poena u ovoj deonici i svih pet je dala Zvezda! Gosti i dalje vode 69:67!

32' Ponovo Batler! Važna trojka za minus dva - 69:67!

TREĆA ČETVRTINA

Kraj treće deonice!

Hapoel vodi sa 69:62, serija trojki gostiju je uštopovala Zvezdu u trećoj deonici.

25. minut - Hapoel šutira kao Golden Stejt!12 od 17 za tri Hapoela koji vodi - 61:57!

24, minut - Venrajt 5 od 5 za tri!On drži goste u igri - 55:53!

22. minut - Batler! Važna trojka za plus 5 - 52:47!

Kraj prvog poluvremena!

Kraj prvog poluvremena! Zvezda vodi 49:45! 12 ofanzivnih skokova crveno-belih prave razliku ove večer, za sada.

DRUGA ČETVRTINA

19. minut - Dve važne trojke! Nvora pa Kodi i Zvezda vodi 47:44!

18. minut - Crvena zvezda zahvaljujući ofanzivnim skokovima održava prednost. Hapoel ima odgovor na šuterske serije crveno-belih, ali kad god imaju šansu da izjednače, Zvezda odigra dobru odbranu. Timor sada pogađa za tri poena na isteku napada - 41:38.

17. minut - Miler-Mekintajer greši, pa Malkolm zakucava. Ponovo je Hapoel na minus tri - 38:35. Dobrić pogađa za tri poena - 41:35!

16. minut - Malkolm pogađa za tri, a potom Monekeu beži lopta u aut. Crveno-beli nakon serije grešaka dozvoljavaju Hapoelu da ponovo uvede meč u egal. I ponovo Odželej uz prekršaj, kakva borba krilnog centra Crvene zvezde!

15. minut - Au, kakvo zakucavanje Odželeja, uz prekršaj! Digao je Nigerijac publiku na noge, faul Dena Oturua! Imaće dodatno slobodno bacanje snažni krilni centar Crvene zvezde, ali ga nije iskoristio.

14. minut - Antonio Blejkni pogađa za dva, ali ponovo je Crvena zvezda uspešna na ofanzivnom skoku. Ipak, crveno-beli nisu realizovali ovaj napad, pa Hapoel ima šansu da priđe i uspeva preko Motlija. Tajm-aut Saša Obradović - 33:28.

13. minut - Strašna serija Džereda Batlera! Plus devet za Zvezdu, Itudis mora da reaguje tajm-autom - 33:24!

12. minut - Nije uspeo Odželej da poentira iz teške pozicije, ali Batler pravi pametan prekršaj kako bi presekao nalet gostiju. I ponovo Iš Vejnrajt pogađa za Hapoel, njegova treća trojka - 27:24. Jako lep potez Jaga za 29:24.

11. minut - Sjajan potez Džereda Batlera na startu druge četvrtine. Vode crveno-beli 27:21.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - KRAJ PRVE ČEVRTINE, ZVEZDA ZAHVALJUJUĆI DOBROM NAPADU I OFANZIVNIM SKOKOVIMA IMA PREDNOST 25:21 POSLE PRVIH DESET MINUTA.

9. minut - Ima odgovor Hapoel na sve Zvezdine napada - Blejkni pogađa za tri poena. Batler promašuje težak šut, ali imaće crveno-beli još dodatnih 14 sekundi. Pogađa sada i Batler za tri poena - 25:21!

8. minut - Džonatan Motli pogađa prvi put na meču. Ognjen Dobrić pogađa trojku!

7. minut - Pogađa za tri poena Iš Vejnrajt, rizikovala je Crvena zvezda u ovom napadu. Ali vraća Miler-Mekintajer sa druge strane za vođstvo Beograđana 17:13. Ipak, pogađa i Micić za 17:16.

6. minut - Moneke iz kontre donosi prednost Crvenoj zvezdi - 12:10.

5. minut - Moneke pogađa za 10:10. Velika borba u Beogradskoj areni.

3. minut - Vejnrajt pogađa za tri i vodi Hapoel 10:6. Pokušava Moneke za tri, ali ne pogađa, međutim izborio se Bolomboj za loptu i prekršaj u korist crveno-belih.

2. minut - Odličan potez Bolomboja za prvo vođstvo Crvene zvezde. Micić odlično asistira za alej-up Oturuu. Ali sa druge strane istom merom uzvraćaju Kodi Miler-Mekintajer i Bolomboj!

1. minut - Otvorio je Hapoel meč trojkom, sa druge strane Crvena zvezda ide u prvi napad i zaustavljen je Čima Moneke. Imaće dva slobodna bacanja Nigerijac - precizan je oba puta.

Ove dve ekipe su igrale prethodno u Jerusalimu, tamo je Hapoel slavio. Sada crveno-beli traže priliku za revanš.

Ово су дани високог напона 🔴⚪️⚡️



