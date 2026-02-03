MAKABI - PARTIZAN: Ludnica u Izraelu, crno-beli grabe ka novom čudu

Košarkaši Partizana u 26. kolu Evrolige gostuju Makabiju u Tel Avivu.

ČETVRTA ČETVRTINA

40. minut - Santos je fauliran na šutu 43.2 sekunde pre kraja. Crno-beli su imali dva mala faula na raspolaganju.

Santos je promašio prvo, a pogodio drugo - 89:91.

Au kakva greška Sterlinga Brauna. Na 29.9 sekundi pre kraja je izgubio loptu, a onda napravio nesportski prekršaj. Santos je pogodio bacanje, potom i drugo - 91:91.

Klark pogađa 17.4 sekunde pre kraja - 93:91. Klark je probio odbranu spoljnjih igrača i poentirao. Tajm-aut.

Pejn je promašio za tri, ali je Fernando fauliran četiri sekunde pre kraja. Imaće dva bacanja. Pogodio je prvo, smiren kao špricer pogodio i drugo - 93:93.

Tajm-aut za Makabi koji ima tačno četiri sekunde za poslednji napad.

38. minut - Pejn je fauliran. Promašio je prvo, a pogodio drugo za izjednačenje - 88:88.

Pejn pogađa tešku trojku - 88:91.

37. minut - Hovard za izjednačenje - 85:85. Fernando zakucava - 85:87. Santos pogađa trojku za vođstvo Makabija - 88:87.

36. minut - Lundberg pogađa trojku za izjednačenje - 83:83. Ne promašuje, njegov 21. poen i treća trojka. Fernando je fauliran za dva bacanja.

33. minut - Makabi u kontri smanjuje - 76:79. Lundberg završava akciju. Njegovih 18 poena.Bonga u kontri rešava zakucavanjem - 76:81.

Crno-beli imaju plus pet na startu poslednje četvrtine - 72:77.

TREĆA ČETVRTINA

30. minut - Santos je precizan za dva - 70:73. Džekiri je sa linije penala precizan - 70:75. Klark sa penala smanjuje - 72:75. Pejn je uz zvuk sirene pogodio za 72:77.

27. minut - Hovard smanjuje na 64:67. Santos smanjuje - 66:67.

25. minut - Klark ponovo precizan - 56:60. Fernando za dva - 56:62. Briset pogađa trojku - 59:62.

21. minut - Briset sa linije panal izjednačuje - 50:50.

Partizan ulazi sa dva poena prednosti - 48:50.

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Lundbeg postiže svoj 14. poen - 46:48. Bonga je fauliran 17.6 sekundi pre kraja prvog poluvremena. Pogodio je oba bacanja - 46:50. Njegovih deset poena. Makabi koristi poslednji napad, Lundberg je precizan - 48:50. Njegov 16. poen.

19'. minut - Fernando pogađa za svoj sedmi poen - 44:46. Pejn je fauliran. Pogodio je oba bacanja - 44:48.

17. minut - Klark postiže lake poene - 42:39. Braun pogađa za tri, njegova druga trojka i osmi poen - 42:42.

15. minut - Lopta je za PArtizan, ima šanse za izjednačenje! Peeeeejn cepa mrežicu i evo serije od 11:0 nakon taj-auta. Pogađa opet Lundberg, a evo i prve sporte situcije - klupa Partizana traži čelendž!

13. minut - Stiže odgovor Partizana i smanjuje se drastično razlika na samo dva poena prenosti za "ponos Izraela", Kataš reaguje taj-autom! 34:32

11. minut - Prvi napada je sada za Makabi i Briset odmah upisuje poene, koji dobija i dodatna slobodna - Promašuje, ali hvata Osetkovski! Sada se već ekipa Makabija odlepila i otišla na malo veću razliku i Penjaroja traži tajm aut! 34:26

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Poslednji mali faul za Partizan, a za Bongu lična. Santos uspeva za tri, a evo i Radanova koji šalje sjajni pas ka Bongi, međutim ovog puta bez pogotka. Džekiri iskusno krade loptu i ide beogradska ekipa u kontranapad. Bonga, Bonga, Bongaaa uspeo je da spasi situaciju u ekstraposedu - 27:22

7. minut - Ide Streling do kraja i uspeva da poentira.Uskoro će na parket Džekiri i Radanov kome će ovo biti debi u Evroligi. Lake poene z tranziciji upisuje ekipa iz Tel Aviva. Nisu se sada dobro dogovorili Bonga i Osetkovski, skače Fernando prebrzo - i Briset ide na liniju za faul gde pogađa 2/2. Iiiiii Bonga prodire i uspeva da donese nove poene - 22:20

5. minut - Uffff još jedna trojka Lundberga! Pravi Makabi značajnu razliku. Crno-beli ne koriste sada svoj napad, a onda Dilan pravi faul nad Ifeom. LOše organizovanm napad Partizana - Želeo je Pejn da pošalje Brunu loptu, ali odlazi u aut. Evo i prvih izmena u oba tima. Opeeeet Lundberg koji sada već upisuje osmi poen. Evooo konačno i zicer za Fernanda - 18:14

3. minut - Klark upisuje prvu trojku. Lundberg sam na šutu daje trojku - i to je već druga! A zatim i Sorkin za dva. Dooobar pas Fernanda za bongu koji daje nove poene, a sa sdruge strane poeve o poene pod faulom kreira i Klark i ide na liniju za slobodna, i to pogađa - 11:7

1. minut - Meč je počeo! Startna petrka za Partizan su Osetkovski, Streling, Pejn, Bruno i Bonga. Prvi posed je za crno-bele - Dobro iskreiran prvi napad i poene upisau osetkovski - 0:2

Duel dva velikana evropske košarke nema veći značaj po pitanju doigravanja.

Crno-beli su 18. sa osam pobeda i 17 poraza, dok Makabi ima dve pobede više i dva poraza manje. Ipak, i Izraelci su šanse za deseto mesto sveli na minimum, pošto trenutno zaostaju četiri pobede za desetim mestom.

Autor: A.A.