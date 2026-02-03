'ZASLUŽILI SMO POBEDU' Obradović posle spektakla u Areni: Dominirali smo odbranom u poslednjoj četvrtini

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je posle večerašnje pobede nad Hapoelom (87:75) u meču 26. kola Evrolige da je njegova ekipa zasluženo slavila i da je dominirala odbranom u poslednjoj četvrtini.

"Čestitke timu i stručnom štabu. Zaslužili smo pobedu, dominirali smo odbranom u poslednjoj četvrtini, ovo nam je primer za sledeće utakmice. Nastavljamo dalje sa samopouzdanjem. Ja sam ovde tri meseca i bio sam u ovoj atmosferi. Ali mi je danas bila posebna atmosfera, činilo mi se da ne bismo izgubili do prekosutra, tako mi je izgledalo početkom četvrtine", rekao je Obradović na konferenciji za medije posle utakmice.

Obradović se dodatno zahvalio navijačima, kojih je večeras bilo 18.536 u Areni.

"Čestitke našim navijačima, oni su nas pogurali. Bilo je utakmica, igramo dobro poslednje četvrtine, ali je ovo bio šesti igrač i hvala im na tome, ako i ne ide baš najbolje, uvek možemo da nađemo neku energiju. Odbrambeno, bila je odlična utakmica, Hapoel je pogađao teške šuteve. Zahvaljujući našem skoku smo imali kontrolu utakmice", dodao je Obradović.

Istakao je Obradović i važnost pobede sa većom razlikom zbog boljeg međusobnog skora.

"Svaki igrač koji je ušao na teren je dao doprinos, Jago je dao posebnu energiju, serija je krenula možda i od njega. Super sam zadovoljan, takođe i većom razlikom u odnosu na prvu utakmicu", zaključio je Obradović.

Autor: Marija Radić