SRAMAN POTEZ - RIVAL UHVATIO JOKIĆA ZA MEĐUNOŽJE! Nikola pao na parket i previjao se od bolova! (VIDEO)

Sraman potez najboljeg igrača Detroit Pistonsa.



Šokantna scena viđena je na utakmici u Detroitu.



Najbolji igrač Pistonsa, Kejd Kaningem, zadao je izuzetno bolan udarac srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

Kaningem je čuvao Džamala Mareja, Nikola je prišao kako bi napravio blok, a onda je dobio bolan udarac i završio na parketu.

Dok je pokušavao da obiđe blok Kaningem je uhvatio Srbina za međunožje! Nikola je sa bolnom grimasom završio na parketu, a Kaningemu je odmah dosuđen faul. Gledale su sudije i snimak kako bi utvrdile da li je bilo elemenata za nesportski faul, međutim, procenili su da nije.

Pogledajte sraman potez zvezde Pistonsa:

Nikola Jokić takes a hit in the groin from Cade Cunningham and goes down; officials review and rule it a common foul, Cunningham's 3rd. Jokić would stay in the game.



With replays



Also on Youtube:https://t.co/JDKMJGvyvW pic.twitter.com/WulUjRbWHD — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 04. фебруар 2026.

Inače, Denver je na gostovanju poražen od Detroita rezultatom 124:121, a Nikola je meč završio sa 24 poena, 15 skokova četiri asistencije

Autor: D.Bošković