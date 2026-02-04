AKTUELNO

SRAMAN POTEZ - RIVAL UHVATIO JOKIĆA ZA MEĐUNOŽJE! Nikola pao na parket i previjao se od bolova! (VIDEO)

Sraman potez najboljeg igrača Detroit Pistonsa.


Šokantna scena viđena je na utakmici u Detroitu.


Najbolji igrač Pistonsa, Kejd Kaningem, zadao je izuzetno bolan udarac srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

Kaningem je čuvao Džamala Mareja, Nikola je prišao kako bi napravio blok, a onda je dobio bolan udarac i završio na parketu.

Dok je pokušavao da obiđe blok Kaningem je uhvatio Srbina za međunožje! Nikola je sa bolnom grimasom završio na parketu, a Kaningemu je odmah dosuđen faul. Gledale su sudije i snimak kako bi utvrdile da li je bilo elemenata za nesportski faul, međutim, procenili su da nije.

Pogledajte sraman potez zvezde Pistonsa:

Inače, Denver je na gostovanju poražen od Detroita rezultatom 124:121, a Nikola je meč završio sa 24 poena, 15 skokova četiri asistencije

