SRAMAN TRETMAN - JOKIĆA UBIJAJU OD BATINA, A SUDIJE SE PRAVE LUDE! Treneru Denvera se smučilo da gleda nepravdu, pa zagrmeo na konferenciji!

Adelman zbog Nikole Jokića opleo po sudijama.

Nije tajna da najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić ima sraman tretman kod američkih sudija i da je verovatno najmanje poštovani superstar u istoriji lige.

Protivnici ne biraju sredstva da ga zaustave - grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a arbitri uglavnom okreću glavu i sve to tolerišu.

Tako je bilo i prethodne noći.

Denver je na gostovanju poražen od Detroita (124:121), a Nikola je je ponovo imao sraman tretman kod sudija.

Igrači Pistonsa igrali su izuzetno agresivnu odbranu na Jokiću, nisu birali sredstva da ga zaustave, a Srbin je izveo samo tri slobodna bacanja. S druge strane, najbolji igrač protivničkog tima Kejd Kaningem šutnuo je 11 bacanja.

To se nimalo nije dopalo treneru Adelmanu.

"Mislim da je čudna stvar za ovaj meč to što je Kaningem šutnuo 11 bacanja, Marej 13, a Jokić tri. Totalno drugačija bitka se vodila u reketu, blizu koša, pokušavam to da shvatim", rekao je trener Nagetsa na konferenciji za medije.

Moramo da pronađemo način da prevaziđemo to, on takođe. Našao je svoj ritam u drugom poluvremenu, doneo je uticaj.

Podsetimo, Nikola je meč završio sa 24 poena, 15 skokova i četiri asistencije, ali i pet izgubljenih lopti.

Autor: D.Bošković

