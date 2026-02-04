POVREDIO SE SERGEJ MILINKOVIĆ-SAVIĆ NA TRENINGU: Klub se odmah hitno oglasio!

Nekadašnji srpski fudbalski reprezentativac neplanirano morao kod lekara

Sergej Milinković-Savić u tekućoj sezoni ubedljivo je najbolji fudbaler Al Hilala, ekipe koja grabi ka tituli u prvenstvu Saudijske Arabije.

Al Hilal u četvrtak igra protiv ekipe Al Okdod u gostima, u okviru 21. kola prvenstva Saudijske Arabije, a klub se neplanirano, po hitnom postupku oglasio zvaničnim saopštenjem.

Naime, najbolji fudbaler Al Hilala Sergej Milinković-Savić (30) doživeo je povredu na poslednjem treningu. Srbin je pre vremena morao u svlačionicu, pošto je posle jednog duela dobio ozbiljan udarac u grudi. Posle detaljnih pregleda kod lekara, ustanovljeno je da Sergejeva povreda na sreću nije teže prirode, te da je došlo do lakše kontuzije grudnog koša.



Al Hilal nije komentarisao oporavak Sergeja Milinkovića-Savića. Mediji iz Saudijske Arabije pišu da bi srpski fudbaler trebalo da se pojavi u ekipi u četvrtak, te da je sa njim sve u najboljem redu.

Da podsetimo, Al Hilal ekipa koju ove sezone predvodi italijanski trener Simone Inzagi trenutno je prvi na tabeli sa 47 bodova, sa svega poenom više od najvećeg rivala i vernog pratioca Al Nasra. Aktuelni šampion Al Itihad nalazi se tek na šestom mestu sa 34 boda i gotovo je izgubio sve šanse da odbrani titulu.

Sergej Milinković-Savić krajem oktobra produžio je ugovor sa Al Hilalom do leta 2028. godine. Prema pisanju tamošnjih medija bivši srpski reprezentativac godišnje će zarađivati 30.000.000 evra, što je i bio razlog da odbije ponude Čelsija i Juventusa, koji su ga hteli ove zime.

Sergej Milinković-Savić stigao je u Al Hilal u leto 2023. iz Lacija za 40.000.000 evra. Tada je potpisao trogodišnji ugovor vredan 75.000.000 evra, gde je po sezoni imao garantovanu platu od 25 miliona evra, bez bonusa i premija.

Autor: D.Bošković