JASNA ŠEKARIĆ O OČEKIVANJIMA NA EP: Bar približno kao 2025. kada smo uzeli šest medalja

U narednih mesec dana biće održana tri prvenstva Evrope vazdušnim oružjem – dva za mlađe kategorije i jedno seniorsko.

Serija kontinentalnih šampionata počinje u četvrtak u bugarskom letovalištu Burgas, u kome će biti održano drugo Prvenstvo Evrope za kadetski i mlađejuniorski uzrast (do 16, odnosno do 18 godina).

Na vatrenu liniju će izaći strelci iz više od 30 zemalja, a Srbiju će predstavljati 14 reprezentativaca.

Puška

Mlađe juniorke: Srna Aranđelović („Čika Mata“, Kragujevac), Anastasija Živković (Gatos, Lebane), Sofija Adamović (Jedinstvo, Stara Pazova). Kadetkinje: Natalija Živković (Kolubara, Lazarevac), Emilija Stevanović (Olimp, Beograd).

Mlađi juniori: Mihailo Lončarski (Novi Sad 1790), Marko Ćulibrk (Novi Beograd – Ušće). Kadeti: David Savić (Partizan).

Pištolj

Mlađa juniorka: Kristina Pejović (Novi Beograd-Ušće). Kadetkinje: Ema Cvejin (Kikinda), Lena Ristić (GT Leskovac).

Mlađi juniori: Mateja Dimić (Olimp), Matija Kvasnevski (Zemun-Centar), Aleksandar Derbakov (Kikinda).

Većina reprezentativaca će debitovati na kontinentalnom šampionatu. Među onima koji imaju iskustva je Anastasija Živković, koja je prošle godine, na prvom EP za kadetski i mlađejuniorski uzrast osvojila titulu prvaka.

Jasna Šekarić, šef stručnog štaba SSS, kaže da je optimista uoči starta šampionata

– Najvažnije je da naši strelci daju sve od sebe – ističe Jasna Šekarić. – Smatram da bi rezultati na tom nivou bili dovoljni da u Burgasu postignemo bar približan učinak onom ostvarenom na prvom Prvenstvu Evrope za ovaj uzrast, održanom 2025. u Talinu, kada smo bili zaista dobri i osvojili šest medalja. Sada je konkurencija jača, jer se u Burgasu takmiči više zemalja nego u Talinu. Ipak, nadam se da ćemo biti dobri. Svi strelci će imati više nastupa, samim tim i više prilika za osvajanje medalja, a i za neke ispravke, da ukoliko u prvoj disciplini ne krene onako kako treba, da se posle nastavi drugačije.

Program prvenstva je izuzetno bogat.

Prvog dana strelci puškom će se takmičiti u klasičnom takmičenju, u kojoj se rezultati računaju na krugove. Nema finala, konačan plasman se određuje posle 40 hitaca osnovnog dela.

Strelci pištoljem će sutra učestvovati u disciplini „Solo“, u kojoj se umesto krugova sabiraju „hitovi“ (za pištolj to je hitac 9,8 krugova i bolji, a za pušku 10,3 i bolji). Solo disciplina se sastoji od dve faze kvalifikacija i mečeva za medalju. Iz prve faze kvalifikacija u drugu prolazi 16 najboljih. U svakoj fazi se gađa po 30 hitaca. Prvoplasirani i drugoplasirani iz druge faze prolaze u meč za zlato, a trećeplasirani i četvrtoplasirani u susret za bronzu.

U petak će strelci pištoljem učestvovati u klasičnom, a puškom u „Solo“ takmičenju. Poslednja dva dana na programu su timske discipline „Duet“ i „Trio“.

Po završetku EP za takmičare do 16 i do 18 godina, u Burgasu će od 11. do 14. februara biti održano juniorsko prvenstvo Starog kontinenta (do 21 godine).

Autor: Jovana Nerić