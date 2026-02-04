Velika drama pred početak ZOI u Italiji: Sprečen napad, svi tragovi pokazuju ka Moskvi

Iz Italije dolaze šokantne vesti pred samo otvaranje Zimskih olimpijskih igara.

Sprečen je niz sajber napada povezanih sa Moskvom, dok se približava ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara.

Digitalni napadi bili su usmereni na objekte italijanskog Ministarstva spoljnih poslova, uključujući i ambasadu u Vašingtonu, kao i na sajtove povezane sa Zimskim olimpijskim igrama i hotele u Kortini d’Ampeco, izjavio je u utorak ministar spoljnih poslova Antonio Tajani.

- Ovo su akcije ruskog porekla - rekao je Tajani u izjavama koje je potvrdio portparol.

Zimske olimpijske igre trebalo bi da počnu kasnije ove nedelje, a ceremonija otvaranja zakazana je za petak.

Ovo dolazi samo četiri meseca nakon što su ruski hakeri ukrali stotine osetljivih vojnih dokumenata koji sadrže detalje o osam baza RAF-a i Kraljevske mornarice, kao i imena i imejl adrese zaposlenih u Ministarstvu odbrane – i potom ih objavili na „dark vebu“.

U onome što je opisano kao „katastrofalno“ bezbednosno kršenje, sajber kriminalci su došli do te baze fajlova hakovanjem izvođača za održavanje i građevinske radove kojeg koristi Ministarstvo odbrane.

