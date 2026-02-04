AKTUELNO

Ostali sportovi

Počele Zimske olimpijske igre: Zvanično otvaranje u petak

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair ||

Pred nama su Zimske olimpijske igre, koje će zvanično biti otvorene u Milanu u petak, ali je već ove srede počelo zvanično takmičenje u karlingu, koji je prvi sport koji je počeo na ZOI.

Od 19.05 je počelo takmičenje u karlingu u "miks dublovima" gde su u toku četiri dvoboja.

Sastaju se Švedska - Koreja, Velika Britanija - Norveška, Kanada - Češka i Estonija - Švajcarska.

To su jedini događaji koji su na programu ove srede.

U četvrtak se nastavlja takmičenje, takođe u miks dublovima u karlingu, a počinje i takmičenje u hokeju, gde se sastaju reprezentativke Švedske i Nemačke od 12.10, dok će u 14.40 snage odmeriti hokejašice Italije i Francuske.

Podsetimo, olimpijska baklja je već stigla u Milano, gde će u petak od 20.00 zvanično biti otvorene Zimske olimpijske igre, gde će se timovi predstaviti na stadionu San Siro.

pročitajte još

OSUĐEN ATENTATOR NA TRAMPA: Sud izrekao doživotnu robiju Rajanu Rautu

Autor: Marija Radić

#Milano

#Zimske olimpijske igre

#otvaranje

#petak

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

IGRE U PARIZU SU OTVORENE: Spektakl na Seni nije omela ni JAKA KIŠA, Zidan predao OLIMPIJSKI PLAMEN Nadalu, a on Sereni Vilijams (FOTO+VIDEO)

Ostali sportovi

ULOG SU OLIMPIJSKE IGRE: Vaterpolisti Srbije sa jasnom računicom otputovali na Svetsko prvenstvo

Društvo

Počeo je NOVI KRUG nagradne igre 'Uzmi račun i pobedi': Prvo izvlačenje već zakazano za kraj meseca, a evo kako možete da učestvujete

Ostali sportovi

OLIMPIJSKA BAKLJA ZAPOČELA PUTOVANJE: Plamen krenuo iz Olimpije na ZOI 2026. u Italiji

Košarka

Briga manje pred Olimpijske igre! Ohrabrujuće reči Nikole Jovića: Nisam perfektno, ali osećam se VRHUNSKI!

Košarka

BRAZIL IDE NA OLIMPIJSKE IGRE! Ekipa Ace Petrovića RAZBILA Letoniju,