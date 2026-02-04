Počele Zimske olimpijske igre: Zvanično otvaranje u petak

Pred nama su Zimske olimpijske igre, koje će zvanično biti otvorene u Milanu u petak, ali je već ove srede počelo zvanično takmičenje u karlingu, koji je prvi sport koji je počeo na ZOI.

Od 19.05 je počelo takmičenje u karlingu u "miks dublovima" gde su u toku četiri dvoboja.

Sastaju se Švedska - Koreja, Velika Britanija - Norveška, Kanada - Češka i Estonija - Švajcarska.

To su jedini događaji koji su na programu ove srede.

U četvrtak se nastavlja takmičenje, takođe u miks dublovima u karlingu, a počinje i takmičenje u hokeju, gde se sastaju reprezentativke Švedske i Nemačke od 12.10, dok će u 14.40 snage odmeriti hokejašice Italije i Francuske.

Podsetimo, olimpijska baklja je već stigla u Milano, gde će u petak od 20.00 zvanično biti otvorene Zimske olimpijske igre, gde će se timovi predstaviti na stadionu San Siro.

Autor: Marija Radić