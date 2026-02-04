MESTO GDE SE PIŠE NOVA ISTORIJA Dan zaljubljenih na drugačiji način: Beograd domaćin BRAVE 104 spektakla, najvećeg MMA događaja u regionu

Beograd će dan zaljubljenih dočekati na nešto drugačiji način, jer se Brave Combat Federation vraća u Srbiju posle tri godine pauze, a Beograd će 14. februara 2026. ponovo biti domaćin jednog od najvećih MMA događaja u regionu.

Hala Pionir ugostiće BRAVE 104, spektakl u organizaciji MMA Saveza Srbije, koji će okupiti elitu domaće i svetske borilačke scene.

Publiku očekuje veče vrhunskog adrenalina uz više od deset profesionalnih borbi, u kojima će nastupiti najuspešniji i najperspektivniji srpski borci, ali i afirmisana imena Brave organizacije. Na fight cardu naći će se ime koje je na meti nekoliko velikih promocija, neporažena evropska pound-for-pound zvezda - Nikola Joksović, Borislav Nikolić - šampion Brave promocije, Nikola Todorović - višestruki svetski i evropski šampion u kik-boksu, Jovan Leka - srpski teškaš pobednik meča na DWCS (Dejna Vajt Kontender Seriji), Nikolija Milošević - osvajačica prve srpske medalje na svetskom prvenstvu u MMA, Ognjen Mićović - nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije i vicešampion Evrope i mnogi drugi.

Dolazak najbrže rastuće globalne MMA promocije u Beograd najavljuje pravi borilački spektakl, a organizatori poručuju da je ovo tek početak velikih najava i velikih vesti koje čekaju Srbiju u narednom periodu. Karte su već puštene u prodaju za događaj koji će ujedno zatvoriti dve nedelje velikog MMA festivala u organizaciji Svetske MMA federacije i MMA Saveza Srbije.

Beogradska publika imaće priliku da prisustvuje borbama koje bi mogle da uđu u istoriju domaće MMA scene. Subota, 14. februar, hala Pionir - mesto gde se piše nova stranica srpskog MMA-a, sa početkom u 19 časova.

Autor: Jovana Nerić