TRENUTAK KADA SU SE SVI ZALEDILI! Jokić pao i ostao da leži - odmah se uhvatio za povređenu nogu! (VIDEO)

Ozbiljno je zabrinuo navijače Nikola Jokić na utakmici protiv Njujork Niksa.



U prvoj deonici meča, dok se kretao unazad nagazio je na nogu protivničkog igrača i završio na parketu. Sa bolnom grimasom na licu uhvatio se za levu nogu Nikola, pa su mnogi u momentu pomislili da je obnovio povredu kolena. Srećom, sa kolenom je sve u redu. Iskrenuo je skočni zglob, ali to ga nije sprečilo da nastavi meč.

"Ne, bio je to zglob, nije koleno. Osetio sam malo problem, ali koga briga" rekao je nakon meča Jokić.

"Da, izvrnuo sam zglob, ali se nadam da neće biti ništa strašno, videću sutra kada sve to splasne. Ništa strašno", dodao je srpski košarkaš.

Pogledajte trenutak kada su se svi zaledili:

Autor: D.Bošković