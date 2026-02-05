Gvardiola: Nadamo se da će Gei igrati u finalu Liga kupa protiv Arsenala

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola zatražio je od Engleske fudbalske lige (EFL) da promeni pravila kako bi novi fudbaler "građana" Mark Gei mogao da igra finale Liga kupa protiv Arsenala, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su sinoć ekipu Njukasla 3:1 u revanš duelu polufinala Liga kupa i izborili plasman u finale, pošto su i u prvoj utakmici, koja je odigrana 13. januara, slavili sa 2:0.

Gei nije igrao za Mančester siti, pošto je 19. januara stigao u redove "građana".

Britanski mediji podsećaju da pravila EFL kažu da je Gei morao da se pridruži timu pre prve utakmice polufinala da bi mogao da igra u nastavku takmičenja.

"Nadamo se da Mark može da igra u finalu Liga kupa. Kupite igrača za mnogo novca i on ne može da igra. Ne razumem pravila zašto on ne može da igra u finalu. Nadamo se da ćemo uspeti da ih ubedimo. Nekada je teško razumeti pravilo. Nadam se da mogu da ga promene", rekao je Gvardiola.

"Jasno je da Mark nije mogao da igra u revanšu, jer nije bio registrovan za prvi meč. Ali sada sledi finale, zašto ne bi mogao da igra? Mi ga plaćamo, on je naš igrač. To je logično", dodao je Gvardiola.

Finale Liga kupa između Arsenala i Mančester sitija biće odigrano 22. marta u Londonu.

"Pisaćemo (EFL) i nadamo se da će shvati zašto Gei ne može da igra zbog pravila koje ne razumem. Nadam se da mogu da ga promene kako bi Mark dobio priliku da igra. Nisam optimista. Promeniti pravilo u ovoj zemlji? Nema šanse, ali pokušaćemo", zaključio je Gvardiola.